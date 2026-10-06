06 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta terça-feira, 06, em Botucatu

Por Da redação | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Falecimentos em Botucatu
Falecimentos em Botucatu

Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação desta terça-feira, 6 de outubro:

Maria Aparecida da Silva, 65 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 6 de outubro, às 10h, no Cemitério Jardim.

Maria Aparecida Vieira da Lima, 57 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 6 de outubro, às 17h, no Cemitério Jardim.

Jaime Batlle Tort, 95 anos
Velório: Complexo Funerário
Cremação: 6 de outubro, às 19h, no Memorial Botucatu.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

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