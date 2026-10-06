Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação desta terça-feira, 6 de outubro:
Maria Aparecida da Silva, 65 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 6 de outubro, às 10h, no Cemitério Jardim.
Maria Aparecida Vieira da Lima, 57 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 6 de outubro, às 17h, no Cemitério Jardim.
Jaime Batlle Tort, 95 anos
Velório: Complexo Funerário
Cremação: 6 de outubro, às 19h, no Memorial Botucatu.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.