Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação desta terça-feira, 6 de outubro:

Maria Aparecida da Silva, 65 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 6 de outubro, às 10h, no Cemitério Jardim.

Maria Aparecida Vieira da Lima, 57 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 6 de outubro, às 17h, no Cemitério Jardim.