Um homem de 56 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas nesta segunda-feira (5), em Porangaba. A Polícia Militar apreendeu 828 gramas de maconha e 51 gramas de cocaína, totalizando 879 gramas de entorpecentes. Também foram recolhidos R$ 1.025, três celulares e um veículo.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que o homem estaria utilizando um automóvel para distribuir drogas em diferentes pontos do município. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem.

Na busca, foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro. Conforme o relato da corporação, o abordado admitiu que comercializava entorpecentes.