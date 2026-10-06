Um homem de 56 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas nesta segunda-feira (5), em Porangaba. A Polícia Militar apreendeu 828 gramas de maconha e 51 gramas de cocaína, totalizando 879 gramas de entorpecentes. Também foram recolhidos R$ 1.025, três celulares e um veículo.
Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que o homem estaria utilizando um automóvel para distribuir drogas em diferentes pontos do município. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem.
Na busca, foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro. Conforme o relato da corporação, o abordado admitiu que comercializava entorpecentes.
Buscas na residência
Posteriormente, segundo a Polícia Militar, houve autorização para averiguação na residência do homem. No quarto, os policiais localizaram mais drogas armazenadas e separadas em porções, indicando possível destinação à venda.
Ao todo, foram apreendidos:
• 828 gramas de maconha;
• 51 gramas de cocaína;
• R$ 1.025 em dinheiro;
• Três aparelhos celulares;
• Um veículo.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de Polícia Judiciária e permaneceu preso à disposição da Justiça.
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