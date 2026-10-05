Cerca de 190 idosos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Botucatu participam, nesta sexta-feira, 9 de outubro, do 5º Encontro de Idosos.
O evento começa às 12h30 e reunirá participantes dos coletivos dos diferentes CRAS do município e da Vila Dignidade.
Com o tema “Convivência que fortalece, histórias que inspiram”, a programação será dedicada à integração, à troca de experiências e à valorização das pessoas idosas.
Durante a tarde, estão previstas apresentações culturais, exposição de trabalhos desenvolvidos pelos participantes ao longo do ano e momentos de convivência e confraternização.
Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca ampliar as experiências de lazer e cultura, incentivar o protagonismo das pessoas idosas e fortalecer os vínculos construídos nos serviços socioassistenciais.
O encontro também valoriza as trajetórias e histórias de vida dos participantes, reforçando a importância da convivência e da participação ativa da população idosa na sociedade.
Serviço
5º Encontro de Idosos dos CRAS
📅 Sexta-feira, 9 de outubro
⏰ A partir das 12h30
📍 Centro de Lazer Nova Aurora
📌 Rua José Ravagnani, nº 126, Vila Nossa Senhora de Fátima, Botucatu