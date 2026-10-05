Cerca de 190 idosos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Botucatu participam, nesta sexta-feira, 9 de outubro, do 5º Encontro de Idosos.

O evento começa às 12h30 e reunirá participantes dos coletivos dos diferentes CRAS do município e da Vila Dignidade.

Com o tema “Convivência que fortalece, histórias que inspiram”, a programação será dedicada à integração, à troca de experiências e à valorização das pessoas idosas.