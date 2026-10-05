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MELHOR IDADE

5º Encontro de Idosos dos CRAS reúne cerca de 190 participantes

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Evento será nesta sexta-feira (9), no Centro de Lazer Nova Aurora.
Evento será nesta sexta-feira (9), no Centro de Lazer Nova Aurora.

Cerca de 190 idosos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Botucatu participam, nesta sexta-feira, 9 de outubro, do 5º Encontro de Idosos.

O evento começa às 12h30 e reunirá participantes dos coletivos dos diferentes CRAS do município e da Vila Dignidade.

Com o tema “Convivência que fortalece, histórias que inspiram”, a programação será dedicada à integração, à troca de experiências e à valorização das pessoas idosas.

Durante a tarde, estão previstas apresentações culturais, exposição de trabalhos desenvolvidos pelos participantes ao longo do ano e momentos de convivência e confraternização.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca ampliar as experiências de lazer e cultura, incentivar o protagonismo das pessoas idosas e fortalecer os vínculos construídos nos serviços socioassistenciais.

O encontro também valoriza as trajetórias e histórias de vida dos participantes, reforçando a importância da convivência e da participação ativa da população idosa na sociedade.

Serviço

5º Encontro de Idosos dos CRAS
📅 Sexta-feira, 9 de outubro
⏰ A partir das 12h30
📍 Centro de Lazer Nova Aurora
 📌 Rua José Ravagnani, nº 126, Vila Nossa Senhora de Fátima, Botucatu

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