Novas informações sobre o roubo a uma loja de equipamentos médicos em Bauru revelam que os envolvidos levaram dinheiro, duas alianças de ouro e o veículo do proprietário, além de realizarem uma transferência de R$ 9.500 via Pix. O caso teve desdobramento em Botucatu, onde dois suspeitos morreram após uma intervenção policial nesta segunda-feira (5).
Segundo informações complementares repassadas pela Polícia Militar, foram levados entre R$ 2 mil e R$ 3 mil em moedas e aproximadamente R$ 300 que estavam no caixa do estabelecimento.
Durante o assalto, os suspeitos também teriam obrigado o comerciante a transferir R$ 9.500 do saldo de sua conta bancária via Pix.
Tentativas de empréstimo e transferência
Além do dinheiro levado, os envolvidos teriam tentado contratar um empréstimo de R$ 9.600 na conta do proprietário. Ainda não há confirmação de que a operação tenha sido concluída.
Conforme as informações recebidas, os suspeitos quebraram o celular do comerciante e impediram que ele verificasse se o empréstimo havia sido efetivado.
Também houve uma tentativa de transferência de R$ 4 mil via Pix da conta do filho do proprietário. Essa operação, porém, foi recusada.
Duas alianças de ouro foram levadas durante o roubo. O Jeep Renegade pertencente ao comerciante também foi subtraído, mas acabou localizado pela Polícia Militar nas proximidades do estabelecimento.
As informações sobre os valores e as transações ainda são preliminares. A confirmação sobre o empréstimo será necessária para estabelecer o prejuízo total.
Leia sobre o ocorrido: https://sampi.net.br/botucatu/noticias/3009414/policia/2026/10/suspeitos-de-roubo-morrem-apos-confronto-em-botucatu
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