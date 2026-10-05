Novas informações sobre o roubo a uma loja de equipamentos médicos em Bauru revelam que os envolvidos levaram dinheiro, duas alianças de ouro e o veículo do proprietário, além de realizarem uma transferência de R$ 9.500 via Pix. O caso teve desdobramento em Botucatu, onde dois suspeitos morreram após uma intervenção policial nesta segunda-feira (5).

Segundo informações complementares repassadas pela Polícia Militar, foram levados entre R$ 2 mil e R$ 3 mil em moedas e aproximadamente R$ 300 que estavam no caixa do estabelecimento.

Durante o assalto, os suspeitos também teriam obrigado o comerciante a transferir R$ 9.500 do saldo de sua conta bancária via Pix.