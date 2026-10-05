A Secretaria Municipal de Turismo de Botucatu promove no próximo domingo, dia 11 de outubro, um passeio guiado pelo Centro Histórico da cidade. A atividade terá início às 9h, com saída em frente à Catedral, na Praça Rubião Júnior, no Centro.
O passeio será realizado a pé e terá duração aproximada de três horas, com nível de dificuldade entre fácil e médio. Ao todo, são 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.
A proposta é proporcionar aos participantes uma oportunidade de conhecer o Centro Histórico de Botucatu e seus elementos arquitetônicos. O conjunto da região reúne casarões construídos entre o final do século XIX e o início do século XX, que fazem parte da história e da importância cultural do município.
Para participar, a recomendação é utilizar roupas leves e confortáveis e calçados adequados para caminhada, como tênis ou botas. Também é indicado levar repelente, boné ou chapéu, água e um lanche leve. Quem tiver pode levar câmera fotográfica ou binóculo.
A atividade está sujeita a alterações de acordo com as condições climáticas.
Serviço
Passeio Guiado no Centro Histórico de Botucatu
Data: domingo, 11 de outubro
Horário: 9h
Local de saída: em frente à Catedral, Praça Rubião Júnior, s/n – Centro
Duração: aproximadamente três horas
Dificuldade: fácil a média
Vagas: 20
Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria Municipal de Turismo, na Rua Benjamin Constant, 155, Vila Jahu, pelo e-mail turismo@botucatu.sp.gov.br ou pelos telefones (14) 3811-1490 e (14) 98164-6352.