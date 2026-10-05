A Secretaria Municipal de Turismo de Botucatu promove no próximo domingo, dia 11 de outubro, um passeio guiado pelo Centro Histórico da cidade. A atividade terá início às 9h, com saída em frente à Catedral, na Praça Rubião Júnior, no Centro.

O passeio será realizado a pé e terá duração aproximada de três horas, com nível de dificuldade entre fácil e médio. Ao todo, são 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

A proposta é proporcionar aos participantes uma oportunidade de conhecer o Centro Histórico de Botucatu e seus elementos arquitetônicos. O conjunto da região reúne casarões construídos entre o final do século XIX e o início do século XX, que fazem parte da história e da importância cultural do município.