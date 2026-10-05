Um homem de 34 anos e uma mulher na faixa dos 20 anos morreram após uma intervenção policial na tarde desta segunda-feira (5), no quilômetro 248 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. Um terceiro ocupante do veículo conseguiu fugir.

Os três seriam suspeitos de participar do roubo contra uma loja de equipamentos médicos em Bauru. Após o crime, as informações sobre o automóvel utilizado na fuga foram compartilhadas com as equipes da Polícia Militar da região.

Conforme as informações preliminares, os policiais localizaram um Fiat Mobi com características semelhantes às do veículo procurado. Após a confirmação das placas, foi dada ordem de parada, mas o motorista não teria obedecido, dando início a um acompanhamento pela Rodovia Marechal Rondon.