Um homem de 34 anos e uma mulher na faixa dos 20 anos morreram após uma intervenção policial na tarde desta segunda-feira (5), no quilômetro 248 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. Um terceiro ocupante do veículo conseguiu fugir.
Os três seriam suspeitos de participar do roubo contra uma loja de equipamentos médicos em Bauru. Após o crime, as informações sobre o automóvel utilizado na fuga foram compartilhadas com as equipes da Polícia Militar da região.
Conforme as informações preliminares, os policiais localizaram um Fiat Mobi com características semelhantes às do veículo procurado. Após a confirmação das placas, foi dada ordem de parada, mas o motorista não teria obedecido, dando início a um acompanhamento pela Rodovia Marechal Rondon.
Segundo informações repassadas a reportagem, uma viatura conseguiu se aproximar e ficou ao lado do Fiat Mobi na altura do quilômetro 248.
Ainda conforme o relato preliminar, dois ocupantes teriam apontado armas em direção aos policiais militares. Diante da ameaça, os agentes reagiram e efetuaram disparos.
Um homem de 34 anos e uma mulher na faixa dos 20 anos foram atingidos. Os dois chegaram a ser socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram aos ferimentos.
O terceiro ocupante do automóvel conseguiu fugir. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre sua identificação ou localização.
Durante a averiguação do Fiat Mobi, foram encontrados um revólver calibre .38, um simulacro de arma de fogo e os materiais roubados do estabelecimento comercial de Bauru.
A área foi isolada para a realização dos procedimentos necessários. O delegado Luiz Fernando e a equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu estiveram no local acompanhando os trabalhos de Polícia Judiciária.
A Polícia Civil deverá apurar toda a dinâmica da ocorrência, a participação de cada ocupante no roubo e as circunstâncias da intervenção policial.
As identidades do homem e da mulher ainda não foram divulgadas oficialmente. A ocorrência permanece em andamento e novas informações poderão ser acrescentadas após a conclusão dos levantamentos realizados pelas autoridades.
Fonte: JCNET/Notícias Botucatu
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