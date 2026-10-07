Botucatu terá uma rodada dupla de futsal nesta quinta-feira, 8 de outubro, no Ginásio Paralímpico. A programação reúne duas partidas do Botucatu Futsal, válidas por competições diferentes.
O primeiro confronto começa às 19h, pelo Campeonato Paulista Série A1. O Botucatu Futsal recebe o São José Futsal em partida válida pela segunda fase da competição.
Na etapa inicial do campeonato, o time botucatuense terminou na décima colocação, enquanto o São José ficou em sétimo. Para o compromisso desta quinta-feira, o Botucatu entrará em quadra com força máxima em busca de um resultado positivo diante de sua torcida.
Logo depois, às 21h, será a vez do duelo entre Botucatu Futsal e Fundesport Araraquara, pela Liga Paulista de Futsal.
O Botucatu ocupa a terceira colocação da competição, com nove pontos. Para esse segundo jogo, a equipe será formada por atletas do Sub-20, ampliando a experiência dos jovens em um torneio de alto nível.
A rodada dupla permitirá ao torcedor acompanhar, na mesma noite, a equipe principal e jogadores das categorias de formação do Botucatu Futsal.
Os dois confrontos terão transmissão ao vivo pelo canal Vamos Falar de Esportes, que acompanhará as emoções diretamente do Ginásio Paralímpico.
Confira a programação:
19h — Botucatu Futsal x São José Futsal
Campeonato Paulista Série A1
21h — Botucatu Futsal x Fundesport Araraquara
Liga Paulista de Futsal
de botuca — De olho na notícia