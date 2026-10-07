Botucatu terá uma rodada dupla de futsal nesta quinta-feira, 8 de outubro, no Ginásio Paralímpico. A programação reúne duas partidas do Botucatu Futsal, válidas por competições diferentes.

O primeiro confronto começa às 19h, pelo Campeonato Paulista Série A1. O Botucatu Futsal recebe o São José Futsal em partida válida pela segunda fase da competição.

Na etapa inicial do campeonato, o time botucatuense terminou na décima colocação, enquanto o São José ficou em sétimo. Para o compromisso desta quinta-feira, o Botucatu entrará em quadra com força máxima em busca de um resultado positivo diante de sua torcida.