Dois homens, de 19 e 20 anos, foram presos pela Polícia Militar na noite deste domingo (4), em Areiópolis, após uma tentativa de abordagem que terminou em acompanhamento pelas ruas do município.
Segundo a Polícia Militar, os agentes avistaram os dois ocupando uma motocicleta sem placa de identificação e deram ordem de parada, que não foi obedecida.
Durante a fuga, a dupla entrou em um terreno baldio. Nesse momento, um dos ocupantes foi visto dispensando um objeto no local.
Os dois retomaram a fuga, mas perderam o controle da motocicleta durante uma manobra e sofreram uma queda. Eles receberam atendimento médico e, posteriormente, foram encaminhados à Polícia Civil.
Durante as buscas realizadas no terreno baldio, os policiais localizaram uma bolsa contendo porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro.
Também foram apreendidos três aparelhos celulares e a motocicleta utilizada pela dupla. Conforme o registro da ocorrência, o veículo apresentava divergências em seus sinais de identificação.
Materiais apreendidos
- 13 porções de maconha;
- 25 eppendorfs de cocaína;
- 11 pedras de crack;
- R$ 33 em dinheiro;
- Três aparelhos celulares;
- Uma motocicleta.
Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, os dois homens permaneceram presos e à disposição da Justiça, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
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