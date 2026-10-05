Dois homens, de 19 e 20 anos, foram presos pela Polícia Militar na noite deste domingo (4), em Areiópolis, após uma tentativa de abordagem que terminou em acompanhamento pelas ruas do município.

Segundo a Polícia Militar, os agentes avistaram os dois ocupando uma motocicleta sem placa de identificação e deram ordem de parada, que não foi obedecida.

Durante a fuga, a dupla entrou em um terreno baldio. Nesse momento, um dos ocupantes foi visto dispensando um objeto no local.