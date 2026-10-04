Botucatu terá dois ex-prefeitos do município na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados. Mário Pardini, do PSD, foi eleito deputado estadual, enquanto João Cury, do MDB, conquistou uma vaga de deputado federal nas eleições deste domingo, 4 de outubro.
O resultado leva à representação estadual e federal dois políticos que comandaram a Prefeitura de Botucatu em períodos consecutivos.
Pardini conquista cadeira na Assembleia Legislativa
Mário Pardini administrou Botucatu entre 2017 e 2024. Agora, seguirá para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde exercerá o mandato de deputado estadual.
A atuação na Alesp envolve a discussão e votação de leis estaduais, a análise do orçamento e a fiscalização do Poder Executivo paulista.
João Cury segue na Câmara dos Deputados
Prefeito de Botucatu entre 2009 e 2016, João Cury já exerce mandato na Câmara dos Deputados. Com a eleição deste domingo, garante sua presença na próxima legislatura como representante de São Paulo.
Na Câmara, os deputados federais participam da elaboração de leis nacionais, da votação do orçamento da União e da fiscalização do governo federal.
Representação de Botucatu
Embora os mandatos representem todo o estado de São Paulo, a trajetória dos dois eleitos mantém uma ligação direta com Botucatu e com as demandas da região.
A presença de Pardini na Assembleia Legislativa e de João Cury na Câmara dos Deputados abre espaço para o encaminhamento de reivindicações locais nas duas esferas, além da discussão de projetos e recursos para os municípios.
Os totais de votos e o desempenho dos dois candidatos em Botucatu serão acrescentados à reportagem após a conferência dos dados oficiais.