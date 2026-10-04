Botucatu terá dois ex-prefeitos do município na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados. Mário Pardini, do PSD, foi eleito deputado estadual, enquanto João Cury, do MDB, conquistou uma vaga de deputado federal nas eleições deste domingo, 4 de outubro.

O resultado leva à representação estadual e federal dois políticos que comandaram a Prefeitura de Botucatu em períodos consecutivos.

Pardini conquista cadeira na Assembleia Legislativa