Mário Pardini (PSD) conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) neste domingo, 4 de outubro. Em sua primeira disputa para deputado estadual, o ex-prefeito de Botucatu alcançou 89.557 votos no Estado, segundo a atualização oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das 22h22, com 99,99% das seções totalizadas.

A vitória abre uma nova etapa em sua trajetória política. Após oito anos à frente da Prefeitura de Botucatu, Pardini chega ao Legislativo paulista para exercer o mandato na legislatura que começa em 2027.

A dimensão estadual da votação é um dos destaques do resultado. Além do apoio recebido em sua base política, Pardini reuniu 40.227 votos nos demais municípios paulistas, considerando o total disponível no momento da consulta. Isso representa aproximadamente 45% de sua votação e demonstra o alcance da candidatura para além de Botucatu.