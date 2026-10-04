Mário Pardini (PSD) conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) neste domingo, 4 de outubro. Em sua primeira disputa para deputado estadual, o ex-prefeito de Botucatu alcançou 89.557 votos no Estado, segundo a atualização oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das 22h22, com 99,99% das seções totalizadas.
A vitória abre uma nova etapa em sua trajetória política. Após oito anos à frente da Prefeitura de Botucatu, Pardini chega ao Legislativo paulista para exercer o mandato na legislatura que começa em 2027.
A dimensão estadual da votação é um dos destaques do resultado. Além do apoio recebido em sua base política, Pardini reuniu 40.227 votos nos demais municípios paulistas, considerando o total disponível no momento da consulta. Isso representa aproximadamente 45% de sua votação e demonstra o alcance da candidatura para além de Botucatu.
Botucatu contribuiu com 49.330 votos
No município que administrou por dois mandatos, Pardini recebeu 49.330 votos. O resultado foi confirmado pelo TSE com 100% das seções de Botucatu totalizadas, na atualização das 19h13 deste domingo.
A cidade respondeu por aproximadamente 55% dos votos registrados para o candidato no Estado. O apoio municipal, somado à votação obtida em outras cidades, compôs o resultado que garantiu sua eleição para a Assembleia Legislativa.
Histórico de vitórias nas urnas
A conquista de 2026 se soma às duas vitórias de Pardini nas eleições para prefeito de Botucatu.
Em 2016, ele recebeu 39.045 votos, correspondentes a 58,20% dos votos válidos, e assumiu a Prefeitura em janeiro de 2017, sucedendo João Cury.
Na eleição de 2020, conquistou o segundo mandato com 58.541 votos. Entre as duas disputas municipais, ampliou sua votação em 19.496 votos, um crescimento de aproximadamente 49,9%.
Pardini permaneceu à frente do Executivo municipal até dezembro de 2024. Agora, sua trajetória ganha abrangência estadual com a conquista de uma cadeira na Alesp.
Da experiência municipal à atuação estadual
O novo mandato levará Pardini à discussão de leis estaduais, à votação do orçamento paulista e à fiscalização das ações do governo de São Paulo.
A eleição representa a passagem de sua experiência na administração municipal para uma atuação parlamentar voltada ao conjunto do Estado, mantendo Botucatu como uma importante base de sua trajetória política.
Na atualização oficial consultada nesta noite, Pardini somava 89.557 votos em São Paulo. Como a apuração estadual estava em 99,99%, o total ainda poderá sofrer atualização.
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