A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, neste domingo, 4 de outubro, dia do primeiro turno das eleições.

O avanço de um sistema meteorológico deverá favorecer a instabilidade em diferentes regiões paulistas. O órgão recomenda atenção especial nas regiões de Registro, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Bauru, onde há maior possibilidade de pancadas intensas e transtornos localizados.

Nas demais regiões do estado, também estão previstas chuvas com raios e rajadas de vento, mas a tendência é de episódios menos intensos e com menor potencial para volumes expressivos.