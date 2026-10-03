A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, neste domingo, 4 de outubro, dia do primeiro turno das eleições.
O avanço de um sistema meteorológico deverá favorecer a instabilidade em diferentes regiões paulistas. O órgão recomenda atenção especial nas regiões de Registro, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Bauru, onde há maior possibilidade de pancadas intensas e transtornos localizados.
Nas demais regiões do estado, também estão previstas chuvas com raios e rajadas de vento, mas a tendência é de episódios menos intensos e com menor potencial para volumes expressivos.
Em Botucatu, quem pretende se deslocar aos locais de votação deve acompanhar as atualizações da previsão e os alertas oficiais. O comunicado estadual não apresenta volume de chuva ou velocidade dos ventos específicos para o município.
Instabilidade continua no início da semana
A partir de segunda-feira (5), o tempo deverá permanecer instável, com chuvas mais persistentes e momentos de intensidade moderada a forte.
Na segunda e na terça-feira (6), os maiores acumulados são esperados principalmente nas regiões próximas à divisa com o Paraná. A persistência da chuva poderá aumentar o risco de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos e quedas de árvores nessas áreas.
Orientações à população
Durante tempestades, a Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas e vias inundadas. Também orienta a população a se afastar de árvores, estruturas metálicas e locais abertos durante a ocorrência de raios.
Para receber alertas por mensagem de texto, basta enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP da localidade de interesse.
Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo / Agência SP.