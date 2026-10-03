Os eleitores de Botucatu que irão às urnas neste domingo, 4 de outubro, podem preparar uma colinha com os números dos candidatos. Permitida e incentivada pela Justiça Eleitoral, a anotação em papel facilita a votação e ajuda a evitar esquecimentos.
Nas Eleições 2026, serão seis escolhas na urna eletrônica. Por isso, a orientação é organizar os números na mesma sequência em que os cargos aparecerão na tela.
Confira a ordem de votação e a quantidade de dígitos:
|Ordem
|Cargo
|Número de dígitos
|1º
|Deputado federal
|4
|2º
|Deputado estadual
|5
|3º
|Senador — primeira vaga
|3
|4º
|Senador — segunda vaga
|3
|5º
|Governador
|2
|6º
|Presidente da República
|2
A sequência deve ser observada tanto no preenchimento da colinha quanto na digitação dos números na urna.
Atenção aos dois votos para senador
Neste ano, o eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes ao Senado. Se repetir o mesmo candidato nas duas escolhas, o segundo voto será considerado nulo.
Por isso, é importante conferir os dois números antes de sair de casa e anotá-los separadamente.
Colinha deve ser em papel
O celular e outros dispositivos eletrônicos não podem ser utilizados na cabine de votação. Quem mantém os números dos candidatos no aparelho deve copiá-los para um papel antes de ir ao local de votação.
A anotação pode ser consultada durante o voto e ajuda a agilizar o atendimento nas seções eleitorais.
Em Botucatu, assim como em todo o estado de São Paulo, a votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).