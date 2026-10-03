Os eleitores de Botucatu que irão às urnas neste domingo, 4 de outubro, podem preparar uma colinha com os números dos candidatos. Permitida e incentivada pela Justiça Eleitoral, a anotação em papel facilita a votação e ajuda a evitar esquecimentos.

Nas Eleições 2026, serão seis escolhas na urna eletrônica. Por isso, a orientação é organizar os números na mesma sequência em que os cargos aparecerão na tela.

Confira a ordem de votação e a quantidade de dígitos: