03 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Vai votar amanhã? Prepare a colinha com os números dos candidatos

Por Da Redação | Tribunal Superior Eleitoral
| Tempo de leitura: 1 min
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db - debotuca
Anotação em papel pode ser levada à cabine e ajuda a lembrar a sequência dos seis votos; celular não pode ser utilizado.
Anotação em papel pode ser levada à cabine e ajuda a lembrar a sequência dos seis votos; celular não pode ser utilizado.

Os eleitores de Botucatu que irão às urnas neste domingo, 4 de outubro, podem preparar uma colinha com os números dos candidatos. Permitida e incentivada pela Justiça Eleitoral, a anotação em papel facilita a votação e ajuda a evitar esquecimentos.

Nas Eleições 2026, serão seis escolhas na urna eletrônica. Por isso, a orientação é organizar os números na mesma sequência em que os cargos aparecerão na tela.

Confira a ordem de votação e a quantidade de dígitos:

Ordem Cargo Número de dígitos
Deputado federal                4
Deputado estadual                5
Senador — primeira vaga                3
Senador — segunda vaga                3
Governador                2
Presidente da República                2

A sequência deve ser observada tanto no preenchimento da colinha quanto na digitação dos números na urna.

Atenção aos dois votos para senador

Neste ano, o eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes ao Senado. Se repetir o mesmo candidato nas duas escolhas, o segundo voto será considerado nulo.

Por isso, é importante conferir os dois números antes de sair de casa e anotá-los separadamente.

Colinha deve ser em papel

O celular e outros dispositivos eletrônicos não podem ser utilizados na cabine de votação. Quem mantém os números dos candidatos no aparelho deve copiá-los para um papel antes de ir ao local de votação.

A anotação pode ser consultada durante o voto e ajuda a agilizar o atendimento nas seções eleitorais.

Em Botucatu, assim como em todo o estado de São Paulo, a votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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