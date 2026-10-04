04 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
RIO BONITO

Árvore cai e interdita rua no Rio Bonito, em Botucatu

Por Da Redação | Flavio Fogueral
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fernando Cesar - Página é Rio Bonito
Árvore cai na esquina da Rua Caiçara e interdita passagem no Rio Bonito, em Botucatu
Árvore cai na esquina da Rua Caiçara e interdita passagem no Rio Bonito, em Botucatu

Uma árvore caiu neste domingo, 4 de outubro, no bairro Rio Bonito, em Botucatu, e provocou a interdição de uma rua.

Segundo as informações recebidas pela reportagem, a queda ocorreu na esquina da Rua Caiçara, no trecho conhecido como rua do Sindicato, junto ao cruzamento com a saída para a estrada do Lorencão.

A árvore bloqueou a passagem pelo local. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Também não foram informados a causa da queda, o acionamento de equipes para a retirada da árvore ou a previsão de liberação da via.

Comentários

Comentários