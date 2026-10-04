Uma árvore caiu neste domingo, 4 de outubro, no bairro Rio Bonito, em Botucatu, e provocou a interdição de uma rua.

Segundo as informações recebidas pela reportagem, a queda ocorreu na esquina da Rua Caiçara, no trecho conhecido como rua do Sindicato, junto ao cruzamento com a saída para a estrada do Lorencão.

A árvore bloqueou a passagem pelo local. Até o momento, não há informações sobre feridos.