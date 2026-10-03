Espalhar santinhos nas ruas próximas aos locais de votação é proibido, inclusive na véspera da eleição. Com o primeiro turno marcado para este domingo, 4 de outubro, a orientação vale para candidatos, equipes de campanha e eleitores de Botucatu e de todo o país.

O chamado derrame de santinhos pode resultar em multa por propaganda irregular e também em apuração criminal. A responsabilização depende das provas e das circunstâncias de cada ocorrência.

Multa pode chegar a R$ 8 mil