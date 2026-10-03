Espalhar santinhos nas ruas próximas aos locais de votação é proibido, inclusive na véspera da eleição. Com o primeiro turno marcado para este domingo, 4 de outubro, a orientação vale para candidatos, equipes de campanha e eleitores de Botucatu e de todo o país.
O chamado derrame de santinhos pode resultar em multa por propaganda irregular e também em apuração criminal. A responsabilização depende das provas e das circunstâncias de cada ocorrência.
Multa pode chegar a R$ 8 mil
O artigo 19, parágrafo 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 considera irregular o derrame de material de propaganda nos locais de votação ou nas vias próximas, mesmo quando realizado na véspera. A regra também alcança quem concorda com a prática.
A multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º, da Lei nº 9.504/1997 varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil. O valor é definido pela Justiça Eleitoral.
Candidato pode responder sem espalhar pessoalmente
A punição não se restringe à pessoa flagrada jogando os impressos. Conforme a jurisprudência do TSE, o candidato beneficiado pode ser responsabilizado quando as circunstâncias demonstrarem que seria impossível desconhecer a propaganda irregular.
Isso não significa condenação automática pela presença de seu nome nos papéis. A Justiça analisa as provas, incluindo a quantidade de material e as condições do derramamento.
Nesses casos, a caracterização da responsabilidade não depende de notificação prévia. Segundo o TRE-SP, a representação por derrame ocorrido na véspera ou no dia da votação pode ser ajuizada até 48 horas após o pleito.
Também pode haver investigação criminal
Além da multa por propaganda irregular, os fatos podem ser apurados na esfera criminal. A Lei das Eleições proíbe a divulgação de propaganda de partidos ou candidatos no dia da votação.
A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50.
O derrame realizado na véspera também pode ser investigado, considerando suas circunstâncias e a responsabilidade individual dos envolvidos. A multa por propaganda irregular e a penalidade criminal são sanções distintas.
Distribuir material não autoriza jogar no chão
A distribuição regular de impressos é permitida até as 22h do sábado (3). Essa autorização não permite espalhar santinhos pelo chão perto das seções eleitorais. No domingo, a entrega de propaganda aos eleitores está proibida.
Como denunciar em Botucatu
Eleitores podem comunicar propaganda irregular pelo aplicativo Pardal, gratuito para Android e iOS. É importante descrever a situação, indicar o local e o momento da ocorrência e apresentar fotos ou vídeos que ajudem na apuração.
O acesso é realizado pelo Gov.br ou e-Título, com proteção da identidade do denunciante por sigilo. A ferramenta fornece protocolo para acompanhamento e oferece encaminhamento de comunicações de crimes e ilícitos eleitorais ao Ministério Público Eleitoral.