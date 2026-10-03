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ELEIÇÕES 2026

Alvorada da Barra é o local de votação mais distante em Botucatu

Por Da Redação | debotucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Alvorada da Barra é o local de votação mais distante do centro de Botucatu e terá 195 eleitores
Alvorada da Barra é o local de votação mais distante do centro de Botucatu e terá 195 eleitores

A eleição em Botucatu vai além dos colégios da área urbana. Com uma extensão territorial de 1.481,772 quilômetros quadrados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui locais de votação distribuídos também por distritos e comunidades afastadas do centro.

Nesse cenário, o Alvorada da Barra é o ponto de votação mais distante da região central de Botucatu. Neste domingo, 4 de outubro, os eleitores cadastrados no bairro votarão no Posto de Saúde Alvorada da Barra, localizado na Rua Antônio Teixeira, 265.

A unidade atenderá 195 eleitores, conforme a relação de locais de votação divulgada para as Eleições 2026.

A presença de uma seção eleitoral na comunidade permite que esses moradores votem no próprio bairro, evitando o deslocamento até os colégios eleitorais da área urbana.

Outros pontos fora da região central incluem os postos de saúde do Rio Bonito e da Mina, além de unidades em Vitoriana e César Neto.

Estrutura eleitoral acompanha a extensão do município

A distribuição dos locais de votação evidencia a dimensão territorial de Botucatu e a necessidade de organizar o atendimento em diferentes regiões.

A preparação envolve o transporte das urnas e dos materiais utilizados nas seções, além da organização dos espaços para receber os eleitores.

Transporte especial gratuito

Para facilitar os deslocamentos neste domingo, a Prefeitura anunciou oito linhas especiais gratuitas, operadas com veículos escolares identificados.

Entre elas está a Linha 8 — Vitoriana/Rio Bonito/Mina/Alvorada da Barra. O itinerário terá saída e encerramento em Vitoriana, com partidas a cada duas horas, a partir das 7h.

Não será necessário apresentar documento para embarcar nas linhas especiais. Os ônibus convencionais do transporte coletivo manterão a cobrança de tarifa e os horários de domingo.

Antes de sair de casa, o eleitor pode conferir seu local e sua seção de votação pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Serviço

Local de votação: Posto de Saúde Alvorada da Barra
Endereço: Rua Antônio Teixeira, 265
Eleitores aptos no local: 195
Data: domingo, 4 de outubro
Transporte especial: Linha 8 — Vitoriana/Rio Bonito/Mina/Alvorada da Barra, com partidas de Vitoriana a cada duas horas, a partir das 7h

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