A eleição em Botucatu vai além dos colégios da área urbana. Com uma extensão territorial de 1.481,772 quilômetros quadrados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui locais de votação distribuídos também por distritos e comunidades afastadas do centro.

Nesse cenário, o Alvorada da Barra é o ponto de votação mais distante da região central de Botucatu. Neste domingo, 4 de outubro, os eleitores cadastrados no bairro votarão no Posto de Saúde Alvorada da Barra, localizado na Rua Antônio Teixeira, 265.

A unidade atenderá 195 eleitores, conforme a relação de locais de votação divulgada para as Eleições 2026.