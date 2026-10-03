As urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026 começaram a deixar o Cartório Eleitoral de Botucatu na manhã deste sábado (3). Os equipamentos estão sendo distribuídos entre escolas, colégios e demais locais de votação do município.

A operação integra a etapa final de preparação para o pleito deste domingo (4). Depois dos procedimentos de carga, testes, conferência e lacração, as urnas são encaminhadas aos respectivos locais, onde serão instaladas nas salas destinadas às seções eleitorais.

Botucatu terá 330 seções eleitorais distribuídas por 47 locais de votação. Ao todo, 110.576 eleitores estão aptos a votar no município. Os números constam em levantamento atualizado pela Justiça Eleitoral em 29 de setembro.