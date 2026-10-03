As urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026 começaram a deixar o Cartório Eleitoral de Botucatu na manhã deste sábado (3). Os equipamentos estão sendo distribuídos entre escolas, colégios e demais locais de votação do município.
A operação integra a etapa final de preparação para o pleito deste domingo (4). Depois dos procedimentos de carga, testes, conferência e lacração, as urnas são encaminhadas aos respectivos locais, onde serão instaladas nas salas destinadas às seções eleitorais.
Botucatu terá 330 seções eleitorais distribuídas por 47 locais de votação. Ao todo, 110.576 eleitores estão aptos a votar no município. Os números constam em levantamento atualizado pela Justiça Eleitoral em 29 de setembro.
A maior movimentação de eleitores está prevista na Unifac – Associação de Ensino de Botucatu, que possui 16 seções e concentra 5.975 pessoas aptas a votar.
Também estão entre os maiores locais de votação:
* EE Professor João Queiroz Marques: 4.628 eleitores e 12 seções;
* Colégio La Salle: 4.412 eleitores e 13 seções;
* EE Cardoso de Almeida: 4.383 eleitores e 12 seções;
* EMEFEI Professor Luiz Carlos Aranha Pacheco: 4.098 eleitores e 11 seções.
Botucatu integra a 26ª Zona Eleitoral, juntamente com Itatinga e Pardinho. Considerando os três municípios, são 130.754 eleitores aptos, distribuídos por 394 seções e 60 locais de votação.
Votação será das 8h às 17h
A votação deste domingo ocorrerá das 8h às 17h, seguindo o horário oficial de Brasília. Cada eleitor registrará seis votos, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, primeiro candidato ao Senado, segundo candidato ao Senado, governador e presidente da República.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando apresentar a fotografia do eleitor.
A Justiça Eleitoral recomenda que cada pessoa confirme antecipadamente seu local e sua seção de votação. A consulta está disponível no aplicativo e-Título e no Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral.