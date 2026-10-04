A Polícia Civil apura uma ocorrência de suspeita de boca de urna registrada neste domingo, 4 de outubro, em Itatinga, a cerca de 30 quilômetros de Botucatu. Uma pessoa foi detida após ser flagrada distribuindo santinhos e encaminhada à Delegacia de Polícia do município.

A informação foi repassada à reportagem pelo delegado seccional de Polícia de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte Netto, responsável pela supervisão das unidades da Polícia Civil na região.

Conforme as informações iniciais, a abordagem ocorreu durante a distribuição de material de campanha no dia da votação. A Polícia Civil realiza o levantamento dos fatos e a apuração das circunstâncias para fornecer informações à imprensa.