Na madrugada deste domingo (4), um policial militar que atuava na segurança de uma escola utilizada como local de votação, em Jaú, flagrou dois indivíduos realizando o chamado “derrame de santinhos” nas proximidades da unidade.

Durante a abordagem, foram encontrados panfletos e outros materiais de propaganda eleitoral acondicionados em uma sacola plástica. Um dos envolvidos afirmou que havia sido contratado para realizar a distribuição irregular mediante pagamento e que convidou o segundo indivíduo para auxiliá-lo na ação.

Com o apoio da equipe de supervisão da Operação Eleições 2026, os dois foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Jaú. Após o registro da ocorrência, foi elaborado um Termo Circunstanciado e os envolvidos foram liberados. O material eleitoral apreendido, que totalizou aproximadamente 2,1 quilos, permaneceu sob custódia. A Polícia Militar segue atuando para garantir a segurança, a tranquilidade e o cumprimento da legislação durante o processo eleitoral.