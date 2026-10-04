04 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
JAÚ

PM flagra dois homens em derrame de santinhos em Jaú

Por Da Redação | JCNET
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
PM flagra dupla espalhando santinhos perto de escola de votação em Jaú e apreende 2,1 kg
PM flagra dupla espalhando santinhos perto de escola de votação em Jaú e apreende 2,1 kg

Na madrugada deste domingo (4), um policial militar que atuava na segurança de uma escola utilizada como local de votação, em Jaú, flagrou dois indivíduos realizando o chamado “derrame de santinhos” nas proximidades da unidade.

Durante a abordagem, foram encontrados panfletos e outros materiais de propaganda eleitoral acondicionados em uma sacola plástica. Um dos envolvidos afirmou que havia sido contratado para realizar a distribuição irregular mediante pagamento e que convidou o segundo indivíduo para auxiliá-lo na ação.

Com o apoio da equipe de supervisão da Operação Eleições 2026, os dois foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Jaú. Após o registro da ocorrência, foi elaborado um Termo Circunstanciado e os envolvidos foram liberados. O material eleitoral apreendido, que totalizou aproximadamente 2,1 quilos, permaneceu sob custódia. A Polícia Militar segue atuando para garantir a segurança, a tranquilidade e o cumprimento da legislação durante o processo eleitoral.

O derramamento de santinhos em ruas e calçadas é considerado propaganda eleitoral irregular e pode configurar crime eleitoral. A prática está sujeita a penalidades previstas na legislação, incluindo multa e detenção, além da possibilidade de responsabilização de candidatos caso seja comprovada participação.

Além de configurar irregularidade eleitoral, o descarte de materiais nas vias públicas pode causar riscos à população, especialmente por deixar calçadas e ruas escorregadias e contribuir para acidentes e quedas.

Comentários

Comentários