Confira as informações sobre velórios e sepultamentos deste domingo, 4 de outubro:

Fabiana Rodrigues do Nascimento, 45 anos

Velório: Velório do Cemitério Jardim

Sepultamento: 4 de outubro, às 8h30, no Cemitério Jardim.

Tereza Costa Gobira, 64 anos

Velório: Cemitério Jardim

Sepultamento: 4 de outubro, às 10h30, no Cemitério Jardim.