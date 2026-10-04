04 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste domingo, O4, em Botucatu

Por Da Redação | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
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db - debotuca
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Confira as informações sobre velórios e sepultamentos deste domingo, 4 de outubro:

Fabiana Rodrigues do Nascimento, 45 anos
Velório: Velório do Cemitério Jardim
Sepultamento: 4 de outubro, às 8h30, no Cemitério Jardim.

Tereza Costa Gobira, 64 anos
Velório: Cemitério Jardim
Sepultamento: 4 de outubro, às 10h30, no Cemitério Jardim.

Cristiano Avelino Arruda, 0 ano
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 4 de outubro, às 13h30, no Cemitério Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do debotuca.

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