Confira as informações sobre velórios e sepultamentos deste domingo, 4 de outubro:
Fabiana Rodrigues do Nascimento, 45 anos
Velório: Velório do Cemitério Jardim
Sepultamento: 4 de outubro, às 8h30, no Cemitério Jardim.
Tereza Costa Gobira, 64 anos
Velório: Cemitério Jardim
Sepultamento: 4 de outubro, às 10h30, no Cemitério Jardim.
Cristiano Avelino Arruda, 0 ano
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 4 de outubro, às 13h30, no Cemitério Portal das Cruzes.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do debotuca.