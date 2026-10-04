Dois homens, de 19 e 20 anos, foram presos pela Força Tática da Polícia Militar na noite de sábado, 3 de outubro, no Jardim Cristina, em Botucatu. A ocorrência envolveu acompanhamento de um veículo e apreensão de drogas, dinheiro e celulares.

Segundo a PM, durante patrulhamento, os policiais suspeitaram de um veículo com dois ocupantes e deram ordem de parada. O motorista teria desobedecido e iniciado uma fuga por diversas vias da cidade, colocando em risco a segurança no trânsito.

Após a abordagem, a equipe localizou dinheiro e celulares no veículo. Na sequência, os policiais realizaram buscas pelo trajeto percorrido e encontraram entorpecentes que, conforme o relato policial, haviam sido dispensados pelos ocupantes durante a fuga.