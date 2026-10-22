A sexta-feira (23) em Botucatu deve ter chuva e trovoadas pela manhã e à tarde, com pancadas de chuva e trovoadas à noite. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 93%, e o volume previsto para o dia é de 17,2 mm.

As temperaturas ficam entre 18°C e 23°C. A madrugada deve ter muitas nuvens. O vento sopra de sudeste, a 3 km/h, com rajadas de até 31 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 85% e 97%.

O Climatempo descreve chuva forte pela manhã e à tarde, com intensidade menor à noite, mas sem parar.