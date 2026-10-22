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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira deve ter chuva o dia todo em Botucatu

Por Redação | Clima Tempo
| Tempo de leitura: 1 min
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A sexta-feira (23) em Botucatu deve ter chuva e trovoadas pela manhã e à tarde, com pancadas de chuva e trovoadas à noite. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 93%, e o volume previsto para o dia é de 17,2 mm.

As temperaturas ficam entre 18°C e 23°C. A madrugada deve ter muitas nuvens. O vento sopra de sudeste, a 3 km/h, com rajadas de até 31 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 85% e 97%.

O Climatempo descreve chuva forte pela manhã e à tarde, com intensidade menor à noite, mas sem parar.

Fonte: Climatempo

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