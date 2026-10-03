Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 3 de outubro, em Conchas, após uma denúncia de cárcere privado, ameaças, agressões e violência sexual contra uma mulher de 33 anos.
Segundo o relato da vítima aos policiais, ela foi impedida de sair de um estabelecimento comercial. No local, teria sofrido agressões físicas, ameaças de morte e violência de natureza sexual após recusar uma investida do suspeito.
Ainda conforme o relato, a mulher conseguiu escapar, mas teria sido perseguida e novamente agredida. Ela recebeu ajuda de pessoas que estavam na via pública.
As equipes da Polícia Militar realizaram buscas e localizaram o homem no interior do imóvel. Após a intervenção policial, ele foi contido e preso.
A vítima e o suspeito receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Plantão Policial para as providências legais.
O homem permaneceu preso à disposição da Justiça. A ocorrência foi apresentada por fatos relacionados, em tese, aos crimes de cárcere privado, ameaça, lesão corporal e importunação sexual.