Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 3 de outubro, em Conchas, após uma denúncia de cárcere privado, ameaças, agressões e violência sexual contra uma mulher de 33 anos.

Segundo o relato da vítima aos policiais, ela foi impedida de sair de um estabelecimento comercial. No local, teria sofrido agressões físicas, ameaças de morte e violência de natureza sexual após recusar uma investida do suspeito.

Ainda conforme o relato, a mulher conseguiu escapar, mas teria sido perseguida e novamente agredida. Ela recebeu ajuda de pessoas que estavam na via pública.