03 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste sábado, 03, em Botucatu

Por Da Redação | Sistema Prever
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db - debotuca
Divulgação
Divulgação

Confira as informações sobre velórios e sepultamentos divulgadas neste sábado, 3 de outubro:

Paulo Roberto Santos, 77 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 3 de outubro, às 14h, no Cemitério Portal das Cruzes.

Iolanda Rodrigues Simão, 64 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 3 de outubro, às 15h, no Memorial Botucatu.

Antônio Carlos Cesario, 88 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 3 de outubro, às 15h, no Cemitério Portal das Cruzes.

Fabiana Rodrigues do Nascimento, 45 anos
Velório: Velório do Cemitério Jardim
Sepultamento: domingo, 4 de outubro, às 8h30, no Cemitério Jardim.

Informações: Sistema Prever

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