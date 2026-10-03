Confira as informações sobre velórios e sepultamentos divulgadas neste sábado, 3 de outubro:
Paulo Roberto Santos, 77 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 3 de outubro, às 14h, no Cemitério Portal das Cruzes.
Iolanda Rodrigues Simão, 64 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 3 de outubro, às 15h, no Memorial Botucatu.
Antônio Carlos Cesario, 88 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 3 de outubro, às 15h, no Cemitério Portal das Cruzes.
Fabiana Rodrigues do Nascimento, 45 anos
Velório: Velório do Cemitério Jardim
Sepultamento: domingo, 4 de outubro, às 8h30, no Cemitério Jardim.
Informações: Sistema Prever