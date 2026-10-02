02 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Ônibus escolar perde freios e bate contra poste em Botucatu

Por Redação | Notícias Botucatu - Flavio Fogueral
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículo da frota da APAE trafegava pela Rua Siqueira Campos
Veículo da frota da APAE trafegava pela Rua Siqueira Campos

Um ônibus de transporte escolar da Apae de Botucatu bateu contra um poste no final da manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, na região central da cidade. Duas crianças tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local.

O acidente ocorreu na Rua Siqueira Campos, em um trecho de descida no quarteirão entre as ruas João Passos e Amando de Barros.

Segundo as informações preliminares, o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios enquanto trafegava pela via. A motorista conseguiu realizar uma manobra para evitar consequências mais graves, mas o ônibus parou somente após atingir o poste.

A colisão afetou a fiação elétrica da região, provocando risco de choque para quem passava pelo local e para os ocupantes do veículo.

Os alunos permaneceram dentro do ônibus por alguns minutos até que fosse possível realizar a retirada. Com o apoio de funcionários da instituição, eles saíram gradualmente do veículo.

As causas e as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades. A possível falha no sistema de freios ainda deverá ser confirmada durante a investigação.

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