Um ônibus de transporte escolar da Apae de Botucatu bateu contra um poste no final da manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, na região central da cidade. Duas crianças tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local.

O acidente ocorreu na Rua Siqueira Campos, em um trecho de descida no quarteirão entre as ruas João Passos e Amando de Barros.

Segundo as informações preliminares, o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios enquanto trafegava pela via. A motorista conseguiu realizar uma manobra para evitar consequências mais graves, mas o ônibus parou somente após atingir o poste.