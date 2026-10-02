Um ônibus de transporte escolar da Apae de Botucatu bateu contra um poste no final da manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, na região central da cidade. Duas crianças tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local.
O acidente ocorreu na Rua Siqueira Campos, em um trecho de descida no quarteirão entre as ruas João Passos e Amando de Barros.
Segundo as informações preliminares, o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios enquanto trafegava pela via. A motorista conseguiu realizar uma manobra para evitar consequências mais graves, mas o ônibus parou somente após atingir o poste.
A colisão afetou a fiação elétrica da região, provocando risco de choque para quem passava pelo local e para os ocupantes do veículo.
Os alunos permaneceram dentro do ônibus por alguns minutos até que fosse possível realizar a retirada. Com o apoio de funcionários da instituição, eles saíram gradualmente do veículo.
As causas e as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades. A possível falha no sistema de freios ainda deverá ser confirmada durante a investigação.