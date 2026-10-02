A Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 1.050 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Itatinga. O motorista do veículo que transportava a droga foi preso por tráfico.

A abordagem ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 201, durante uma ação conjunta com a FICCO-SP.

Segundo as informações policiais, a equipe fiscalizou um Fiat Ducato e encontrou 1.088 tabletes de maconha no compartimento de carga. O entorpecente estava acondicionado em caixas de papelão.