A Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 1.050 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Itatinga. O motorista do veículo que transportava a droga foi preso por tráfico.
A abordagem ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 201, durante uma ação conjunta com a FICCO-SP.
Segundo as informações policiais, a equipe fiscalizou um Fiat Ducato e encontrou 1.088 tabletes de maconha no compartimento de carga. O entorpecente estava acondicionado em caixas de papelão.
Após a pesagem, a quantidade apreendida totalizou aproximadamente 1.050 quilos, pouco mais de uma tonelada.
O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Bauru, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
De acordo com a estimativa divulgada pela polícia, a apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 2,2 milhões ao crime.