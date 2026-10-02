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POLÍCIA RODOVIÁRIA

Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em Itatinga

Por Da Redação | POLÍCIA RODOVIÁRIA
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação conjunta da Polícia Rodoviária com a FICCO-SP encontrou 1.088 tabletes em um Fiat Ducato na Castello Branco; motorista foi preso.
Ação conjunta da Polícia Rodoviária com a FICCO-SP encontrou 1.088 tabletes em um Fiat Ducato na Castello Branco; motorista foi preso.

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 1.050 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Itatinga. O motorista do veículo que transportava a droga foi preso por tráfico.

A abordagem ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 201, durante uma ação conjunta com a FICCO-SP.

Segundo as informações policiais, a equipe fiscalizou um Fiat Ducato e encontrou 1.088 tabletes de maconha no compartimento de carga. O entorpecente estava acondicionado em caixas de papelão.

Após a pesagem, a quantidade apreendida totalizou aproximadamente 1.050 quilos, pouco mais de uma tonelada.

O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Bauru, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

De acordo com a estimativa divulgada pela polícia, a apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 2,2 milhões ao crime.

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