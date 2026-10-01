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EMPREGO

Emprega Botucatu fecha setembro com 33 vagas preenchidas

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Plataforma municipal também conta com cerca de 50 oportunidades abertas.
Plataforma municipal também conta com cerca de 50 oportunidades abertas.

O Emprega Botucatu encerrou setembro com 33 vagas de emprego preenchidas por meio da plataforma municipal. O serviço, criado para aproximar trabalhadores e empresas, também ultrapassou a marca de 1.846 currículos cadastrados desde seu lançamento, em 18 de março.

A plataforma reúne oportunidades de diferentes áreas e permite que os candidatos consultem as vagas disponíveis e se candidatem de acordo com seu perfil profissional.

Atualmente, o Emprega Botucatu conta com cerca de 50 vagas abertas.

O sistema também permite que o próprio candidato monte seu currículo de maneira simples e acompanhe o processo de seleção das oportunidades para as quais se candidatou.

Cadastro gratuito

O cadastro de currículo no Emprega Botucatu é gratuito e pode ser realizado pela plataforma oficial do município.

Para quem encontrar dificuldades durante o cadastro, na elaboração ou na impressão do currículo, o serviço oferece atendimento presencial na Rua Coronel Fonseca, 143, no Centro.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 3811-1585.

A plataforma municipal é mais uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura para facilitar o acesso dos trabalhadores às oportunidades de emprego existentes em Botucatu.

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