O Emprega Botucatu encerrou setembro com 33 vagas de emprego preenchidas por meio da plataforma municipal. O serviço, criado para aproximar trabalhadores e empresas, também ultrapassou a marca de 1.846 currículos cadastrados desde seu lançamento, em 18 de março.

A plataforma reúne oportunidades de diferentes áreas e permite que os candidatos consultem as vagas disponíveis e se candidatem de acordo com seu perfil profissional.

Atualmente, o Emprega Botucatu conta com cerca de 50 vagas abertas.