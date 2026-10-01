O Emprega Botucatu encerrou setembro com 33 vagas de emprego preenchidas por meio da plataforma municipal. O serviço, criado para aproximar trabalhadores e empresas, também ultrapassou a marca de 1.846 currículos cadastrados desde seu lançamento, em 18 de março.
A plataforma reúne oportunidades de diferentes áreas e permite que os candidatos consultem as vagas disponíveis e se candidatem de acordo com seu perfil profissional.
Atualmente, o Emprega Botucatu conta com cerca de 50 vagas abertas.
O sistema também permite que o próprio candidato monte seu currículo de maneira simples e acompanhe o processo de seleção das oportunidades para as quais se candidatou.
Cadastro gratuito
O cadastro de currículo no Emprega Botucatu é gratuito e pode ser realizado pela plataforma oficial do município.
Para quem encontrar dificuldades durante o cadastro, na elaboração ou na impressão do currículo, o serviço oferece atendimento presencial na Rua Coronel Fonseca, 143, no Centro.
O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 3811-1585.
A plataforma municipal é mais uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura para facilitar o acesso dos trabalhadores às oportunidades de emprego existentes em Botucatu.