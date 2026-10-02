A Prefeitura de Botucatu disponibilizará transporte gratuito no dia da eleição, em 4 de outubro, para atender eleitores de diferentes regiões do município. A medida ocorre em cumprimento a uma solicitação da Justiça Eleitoral.
Ao todo, serão disponibilizadas oito linhas especiais gratuitas, operadas com veículos do transporte escolar devidamente identificados. Os trajetos foram definidos em conjunto com a Justiça Eleitoral com o objetivo de atender o maior número possível de eleitores e seções eleitorais.
As linhas especiais funcionarão das 7h às 19h, com saída do Terminal Urbano Vereador Jayro Andrade de hora em hora, a partir das 7h. As operações também serão encerradas no terminal.
A exceção é a Linha 8 – Vitoriana/Rio Bonito/Mina/Alvorada da Barra, que terá partida e encerramento em Vitoriana e funcionará a cada duas horas. A primeira saída será às 7h, a partir de Vitoriana.
Não será necessária a apresentação de documento para embarque nas linhas especiais gratuitas.
Transporte convencional
Os ônibus convencionais do transporte público municipal não terão gratuidade. Eles funcionarão normalmente, seguindo a tabela horária de domingo e com cobrança das tarifas habituais.
A Prefeitura orienta que os eleitores fiquem atentos à diferença entre as linhas especiais gratuitas e o transporte coletivo convencional no dia da eleição.