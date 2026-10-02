A Prefeitura de Botucatu disponibilizará transporte gratuito no dia da eleição, em 4 de outubro, para atender eleitores de diferentes regiões do município. A medida ocorre em cumprimento a uma solicitação da Justiça Eleitoral.

Ao todo, serão disponibilizadas oito linhas especiais gratuitas, operadas com veículos do transporte escolar devidamente identificados. Os trajetos foram definidos em conjunto com a Justiça Eleitoral com o objetivo de atender o maior número possível de eleitores e seções eleitorais.

As linhas especiais funcionarão das 7h às 19h, com saída do Terminal Urbano Vereador Jayro Andrade de hora em hora, a partir das 7h. As operações também serão encerradas no terminal.