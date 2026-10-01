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Polícia Civil

Polícia Civil recupera 4 toneladas de adubo em Botucatu

Por Da Redação | Polícia Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Material furtado foi localizado pelo GIAR em uma chácara próxima a Rubião Júnior; investigação busca identificar os responsáveis.
Material furtado foi localizado pelo GIAR em uma chácara próxima a Rubião Júnior; investigação busca identificar os responsáveis.

A Polícia Civil recuperou aproximadamente quatro toneladas de fertilizantes furtados em uma chácara nas proximidades do distrito de Rubião Júnior, em Botucatu. O material foi localizado durante diligências do GIAR — Grupo de Investigações em Área Rural, vinculado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

A investigação começou após o registro de uma ocorrência de furto de adubo. A partir de levantamentos e informações obtidas pela equipe, os policiais buscaram identificar o destino dos produtos e localizar o material subtraído.

Durante os trabalhos, os investigadores encontraram os fertilizantes armazenados na propriedade. A localização e a apreensão foram formalizadas em registro policial.

Segundo a Polícia Civil, o imóvel já era conhecido pelas forças de segurança em razão de ocorrências e informações anteriores relacionadas a possíveis atividades ilícitas. Essas informações foram consideradas durante as diligências.

Após a recuperação, foram adotadas as providências para retirar o material da chácara e realizar sua posterior restituição ao proprietário.

As investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do furto e identificar os responsáveis. A informação encaminhada não menciona prisões relacionadas à recuperação dos fertilizantes.

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