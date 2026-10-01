A Polícia Civil recuperou aproximadamente quatro toneladas de fertilizantes furtados em uma chácara nas proximidades do distrito de Rubião Júnior, em Botucatu. O material foi localizado durante diligências do GIAR — Grupo de Investigações em Área Rural, vinculado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG).
A investigação começou após o registro de uma ocorrência de furto de adubo. A partir de levantamentos e informações obtidas pela equipe, os policiais buscaram identificar o destino dos produtos e localizar o material subtraído.
Durante os trabalhos, os investigadores encontraram os fertilizantes armazenados na propriedade. A localização e a apreensão foram formalizadas em registro policial.
Segundo a Polícia Civil, o imóvel já era conhecido pelas forças de segurança em razão de ocorrências e informações anteriores relacionadas a possíveis atividades ilícitas. Essas informações foram consideradas durante as diligências.
Após a recuperação, foram adotadas as providências para retirar o material da chácara e realizar sua posterior restituição ao proprietário.
As investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do furto e identificar os responsáveis. A informação encaminhada não menciona prisões relacionadas à recuperação dos fertilizantes.