A Polícia Civil recuperou aproximadamente quatro toneladas de fertilizantes furtados em uma chácara nas proximidades do distrito de Rubião Júnior, em Botucatu. O material foi localizado durante diligências do GIAR — Grupo de Investigações em Área Rural, vinculado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

A investigação começou após o registro de uma ocorrência de furto de adubo. A partir de levantamentos e informações obtidas pela equipe, os policiais buscaram identificar o destino dos produtos e localizar o material subtraído.

Durante os trabalhos, os investigadores encontraram os fertilizantes armazenados na propriedade. A localização e a apreensão foram formalizadas em registro policial.