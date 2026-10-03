03 de outubro de 2026
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POLÍCIA

PM atende tentativa de furto de carro no centro de Botucatu

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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db - debotuca
Renault Sandero apresentava fiação danificada e objetos revirados
Renault Sandero apresentava fiação danificada e objetos revirados

A Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de tentativa de furto de veículo na madrugada deste sábado, 3 de outubro, na Rua Dr. Costa Leite, na região central de Botucatu.

Segundo a PM, um Renault Sandero prata apresentava sinais de violação. Durante a averiguação, os policiais constataram danos na fiação do volante, objetos revirados e areia espalhada sobre os bancos dianteiros.

A proprietária informou à equipe que não havia percebido a falta de nenhum pertence.

A autoridade policial de plantão dispensou a realização de perícia técnico-científica. Como o automóvel não estava funcionando, foi retirado do local por um guincho.

A Polícia Militar registrou o atendimento e orientou a proprietária a comparecer à Polícia Civil para a elaboração do boletim de ocorrência.

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