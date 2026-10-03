A Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de tentativa de furto de veículo na madrugada deste sábado, 3 de outubro, na Rua Dr. Costa Leite, na região central de Botucatu.

Segundo a PM, um Renault Sandero prata apresentava sinais de violação. Durante a averiguação, os policiais constataram danos na fiação do volante, objetos revirados e areia espalhada sobre os bancos dianteiros.

A proprietária informou à equipe que não havia percebido a falta de nenhum pertence.