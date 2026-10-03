A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica na madrugada deste sábado, 3 de outubro, em uma propriedade rural de Botucatu.
Segundo a PM, a equipe foi acionada após a vítima solicitar ajuda e relatar que havia sido agredida pelo companheiro.
Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que a mulher apresentava escoriações no rosto. O suspeito foi localizado no interior da residência e recebeu voz de prisão.
A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Adulto para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram adotadas as providências de polícia judiciária.
Durante o atendimento, foi solicitada uma medida protetiva. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.