A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica na madrugada deste sábado, 3 de outubro, em uma propriedade rural de Botucatu.

Segundo a PM, a equipe foi acionada após a vítima solicitar ajuda e relatar que havia sido agredida pelo companheiro.

Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que a mulher apresentava escoriações no rosto. O suspeito foi localizado no interior da residência e recebeu voz de prisão.