03 de outubro de 2026
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POLÍCIA

PM prende homem por violência doméstica na zona rural de Botucatu

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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db - debotuca
Mulher pediu ajuda e apresentava escoriações no rosto; suspeito foi localizado na residência e preso em flagrante.
Mulher pediu ajuda e apresentava escoriações no rosto; suspeito foi localizado na residência e preso em flagrante.

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica na madrugada deste sábado, 3 de outubro, em uma propriedade rural de Botucatu.

Segundo a PM, a equipe foi acionada após a vítima solicitar ajuda e relatar que havia sido agredida pelo companheiro.

Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que a mulher apresentava escoriações no rosto. O suspeito foi localizado no interior da residência e recebeu voz de prisão.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Adulto para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram adotadas as providências de polícia judiciária.

Durante o atendimento, foi solicitada uma medida protetiva. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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