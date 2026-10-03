Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar na Vila Zalla, em Laranjal Paulista.
Segundo a PM, durante patrulhamento pelo bairro, a equipe tentou abordar o suspeito, que teria fugido e entrado em uma residência sem autorização.
Os policiais acompanharam o homem e o localizaram no banheiro do imóvel. Conforme o registro policial, ele tentava descartar entorpecentes pelo vaso sanitário, mas não conseguiu.
O suspeito foi contido e, durante a ocorrência, os policiais apreenderam porções de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro.
Ao todo, foram recolhidos 68 pinos de crack, que totalizaram 44 gramas; 30 pinos de cocaína, com peso de 50 gramas; duas porções de maconha, totalizando dois gramas; e R$ 44 em dinheiro.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial. Após a apresentação da ocorrência, a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.
Apreensões:
• 68 pinos de crack — 44 gramas;
• 30 pinos de cocaína — 50 gramas;
• 2 porções de maconha — 2 gramas;
• R$ 44 em dinheiro.