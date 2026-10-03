Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar na Vila Zalla, em Laranjal Paulista.

Segundo a PM, durante patrulhamento pelo bairro, a equipe tentou abordar o suspeito, que teria fugido e entrado em uma residência sem autorização.

Os policiais acompanharam o homem e o localizaram no banheiro do imóvel. Conforme o registro policial, ele tentava descartar entorpecentes pelo vaso sanitário, mas não conseguiu.