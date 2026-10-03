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POLÍCIA

Força Tática prende suspeito e apreende drogas em Laranjal

Por Da redaçao | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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db - debotuca
Suspeito tenta descartar drogas no vaso sanitário, mas é preso pela PM em Laranjal Paulista
Suspeito tenta descartar drogas no vaso sanitário, mas é preso pela PM em Laranjal Paulista

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar na Vila Zalla, em Laranjal Paulista.

Segundo a PM, durante patrulhamento pelo bairro, a equipe tentou abordar o suspeito, que teria fugido e entrado em uma residência sem autorização.

Os policiais acompanharam o homem e o localizaram no banheiro do imóvel. Conforme o registro policial, ele tentava descartar entorpecentes pelo vaso sanitário, mas não conseguiu.

O suspeito foi contido e, durante a ocorrência, os policiais apreenderam porções de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro.

Ao todo, foram recolhidos 68 pinos de crack, que totalizaram 44 gramas; 30 pinos de cocaína, com peso de 50 gramas; duas porções de maconha, totalizando dois gramas; e R$ 44 em dinheiro.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial. Após a apresentação da ocorrência, a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões:

• 68 pinos de crack — 44 gramas;
• 30 pinos de cocaína — 50 gramas;
• 2 porções de maconha — 2 gramas;
• R$ 44 em dinheiro.

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