Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (1º), durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar no bairro Vila Zalla, em Laranjal Paulista.

Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, a mulher correu para dentro de uma residência e dispensou uma sacola. Os policiais conseguiram alcançá-la e localizaram o material.

Dentro da sacola, foram encontrados 38 pinos de cocaína e dois de crack, totalizando 40 porções de drogas. Também foram apreendidos dinheiro e um aparelho celular.