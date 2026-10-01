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POLÍCIA

PM prende mulher por tráfico em Laranjal Paulista

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Operação Saturação apreendeu 38 pinos de cocaína, dois de crack, dinheiro e um celular no bairro Vila Zalla.
Operação Saturação apreendeu 38 pinos de cocaína, dois de crack, dinheiro e um celular no bairro Vila Zalla.

Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (1º), durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar no bairro Vila Zalla, em Laranjal Paulista.

Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, a mulher correu para dentro de uma residência e dispensou uma sacola. Os policiais conseguiram alcançá-la e localizaram o material.

Dentro da sacola, foram encontrados 38 pinos de cocaína e dois de crack, totalizando 40 porções de drogas. Também foram apreendidos dinheiro e um aparelho celular.

A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos policiais.

A mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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