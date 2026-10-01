Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (1º), durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar no bairro Vila Zalla, em Laranjal Paulista.
Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, a mulher correu para dentro de uma residência e dispensou uma sacola. Os policiais conseguiram alcançá-la e localizaram o material.
Dentro da sacola, foram encontrados 38 pinos de cocaína e dois de crack, totalizando 40 porções de drogas. Também foram apreendidos dinheiro e um aparelho celular.
A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos policiais.
A mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça.