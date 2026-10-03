03 de outubro de 2026
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POLÍCIA

Operação Impacto fiscaliza 54 veículos em Botucatu

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
PM e GCM fiscalizam 54 veículos e aplicam 16 autuações durante operação em Botucatu
PM e GCM fiscalizam 54 veículos e aplicam 16 autuações durante operação em Botucatu

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal realizaram uma ação conjunta na madrugada deste sábado, 3 de outubro, na Praça Isaltino Pereira, em Botucatu.

A Operação Impacto foi desencadeada após reclamações relacionadas a veículos, algazarra e perturbação do sossego no local.

As equipes intensificaram a fiscalização de automóveis e motocicletas com o objetivo de identificar irregularidades e preservar a tranquilidade dos moradores da região.

A operação prosseguiu até aproximadamente 1h40. Ao todo, 54 veículos foram fiscalizados, sendo 30 automóveis e 24 motocicletas.

Durante a ação, foram registradas seis autuações municipais e dez estaduais. Entre as infrações estaduais está uma recusa à realização do teste do etilômetro.

A recusa ao teste está prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e constitui infração gravíssima, sujeita às penalidades e medidas administrativas estabelecidas pela legislação.

Resultados da operação:

• 30 veículos fiscalizados;
• 24 motocicletas fiscalizadas;
• 6 autuações municipais;
• 10 autuações estaduais;
• 1 autuação por recusa ao teste do etilômetro.

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