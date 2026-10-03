A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal realizaram uma ação conjunta na madrugada deste sábado, 3 de outubro, na Praça Isaltino Pereira, em Botucatu.

A Operação Impacto foi desencadeada após reclamações relacionadas a veículos, algazarra e perturbação do sossego no local.

As equipes intensificaram a fiscalização de automóveis e motocicletas com o objetivo de identificar irregularidades e preservar a tranquilidade dos moradores da região.