A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal realizaram uma ação conjunta na madrugada deste sábado, 3 de outubro, na Praça Isaltino Pereira, em Botucatu.
A Operação Impacto foi desencadeada após reclamações relacionadas a veículos, algazarra e perturbação do sossego no local.
As equipes intensificaram a fiscalização de automóveis e motocicletas com o objetivo de identificar irregularidades e preservar a tranquilidade dos moradores da região.
A operação prosseguiu até aproximadamente 1h40. Ao todo, 54 veículos foram fiscalizados, sendo 30 automóveis e 24 motocicletas.
Durante a ação, foram registradas seis autuações municipais e dez estaduais. Entre as infrações estaduais está uma recusa à realização do teste do etilômetro.
A recusa ao teste está prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e constitui infração gravíssima, sujeita às penalidades e medidas administrativas estabelecidas pela legislação.
Resultados da operação:
• 30 veículos fiscalizados;
• 24 motocicletas fiscalizadas;
• 6 autuações municipais;
• 10 autuações estaduais;
• 1 autuação por recusa ao teste do etilômetro.