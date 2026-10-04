04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Aplicativos ajudam o eleitor antes e depois da votação

Por Da Redação | TRE-SP
| Tempo de leitura: 1 min
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db - debotuca
Ferramentas oficiais permitem consultar o local de votação, justificar ausência, denunciar irregularidades e acompanhar resultados.
Ferramentas oficiais permitem consultar o local de votação, justificar ausência, denunciar irregularidades e acompanhar resultados.

A Justiça Eleitoral oferece diferentes aplicativos que podem auxiliar os eleitores de Botucatu antes, durante e depois das Eleições 2026. As ferramentas permitem consultar informações, justificar a ausência, denunciar irregularidades e acompanhar a apuração.

O e-Título disponibiliza os dados do eleitor, o número da seção e o endereço do local de votação. O aplicativo também pode ser utilizado como documento digital, desde que apresente a fotografia do usuário.

Quem estiver fora de seu município no dia da eleição poderá utilizar o e-Título para apresentar a justificativa. O procedimento também pode ser realizado posteriormente, mediante a apresentação dos documentos necessários.

O aplicativo Pardal permite encaminhar denúncias sobre propaganda eleitoral irregular e possíveis crimes, como boca de urna. Já o Resultados possibilita acompanhar a apuração e os candidatos eleitos.

Outra ferramenta é o Boletim na Mão, que permite verificar os resultados registrados nos boletins de urna por meio da leitura do código QR impresso no documento.

A orientação é instalar os aplicativos oficiais antecipadamente e conferir se estão atualizados. As ferramentas devem ser baixadas somente nas lojas oficiais dos sistemas Android e iOS.

Fonte: TRE-SP.

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