A Justiça Eleitoral oferece diferentes aplicativos que podem auxiliar os eleitores de Botucatu antes, durante e depois das Eleições 2026. As ferramentas permitem consultar informações, justificar a ausência, denunciar irregularidades e acompanhar a apuração.
O e-Título disponibiliza os dados do eleitor, o número da seção e o endereço do local de votação. O aplicativo também pode ser utilizado como documento digital, desde que apresente a fotografia do usuário.
Quem estiver fora de seu município no dia da eleição poderá utilizar o e-Título para apresentar a justificativa. O procedimento também pode ser realizado posteriormente, mediante a apresentação dos documentos necessários.
O aplicativo Pardal permite encaminhar denúncias sobre propaganda eleitoral irregular e possíveis crimes, como boca de urna. Já o Resultados possibilita acompanhar a apuração e os candidatos eleitos.
Outra ferramenta é o Boletim na Mão, que permite verificar os resultados registrados nos boletins de urna por meio da leitura do código QR impresso no documento.
A orientação é instalar os aplicativos oficiais antecipadamente e conferir se estão atualizados. As ferramentas devem ser baixadas somente nas lojas oficiais dos sistemas Android e iOS.
Fonte: TRE-SP.