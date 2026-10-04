A Justiça Eleitoral oferece diferentes aplicativos que podem auxiliar os eleitores de Botucatu antes, durante e depois das Eleições 2026. As ferramentas permitem consultar informações, justificar a ausência, denunciar irregularidades e acompanhar a apuração.

O e-Título disponibiliza os dados do eleitor, o número da seção e o endereço do local de votação. O aplicativo também pode ser utilizado como documento digital, desde que apresente a fotografia do usuário.

Quem estiver fora de seu município no dia da eleição poderá utilizar o e-Título para apresentar a justificativa. O procedimento também pode ser realizado posteriormente, mediante a apresentação dos documentos necessários.