O Botucatu Futsal conquistou uma importante vitória pela Liga Paulista de Futsal na noite desta sexta-feira, 2 de outubro. Atuando fora de casa, a equipe venceu o Lençóis Paulista por 3 a 1.

Os gols da equipe botucatuense foram marcados por Grilo, Lukinhas e Mixa. O resultado garantiu mais três pontos ao time na competição.

Antes do confronto, o Botucatu Futsal somava seis pontos, com duas vitórias e duas derrotas. Com o triunfo em Lençóis Paulista, a equipe chegou à terceira vitória e aos nove pontos na Liga Paulista.