O Botucatu Futsal conquistou uma importante vitória pela Liga Paulista de Futsal na noite desta sexta-feira, 2 de outubro. Atuando fora de casa, a equipe venceu o Lençóis Paulista por 3 a 1.
Os gols da equipe botucatuense foram marcados por Grilo, Lukinhas e Mixa. O resultado garantiu mais três pontos ao time na competição.
Antes do confronto, o Botucatu Futsal somava seis pontos, com duas vitórias e duas derrotas. Com o triunfo em Lençóis Paulista, a equipe chegou à terceira vitória e aos nove pontos na Liga Paulista.
O resultado fora de casa fortalece a campanha do Botucatu Futsal na busca pelas primeiras colocações e pela classificação às fases decisivas do torneio.
A equipe agora volta suas atenções aos próximos compromissos da temporada 2026, buscando manter o bom desempenho e conquistar novos resultados positivos.