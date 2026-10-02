02 de outubro de 2026
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FUTSAL

Botucatu Futsal vence fora e chega à terceira vitória na Liga

Por Da Redação | Nivaldo Ceará
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Botucatu Futsal vence Lençóis Paulista por 3 a 1 e chega à terceira vitória na Liga
Botucatu Futsal vence Lençóis Paulista por 3 a 1 e chega à terceira vitória na Liga

O Botucatu Futsal conquistou uma importante vitória pela Liga Paulista de Futsal na noite desta sexta-feira, 2 de outubro. Atuando fora de casa, a equipe venceu o Lençóis Paulista por 3 a 1.

Os gols da equipe botucatuense foram marcados por Grilo, Lukinhas e Mixa. O resultado garantiu mais três pontos ao time na competição.

Antes do confronto, o Botucatu Futsal somava seis pontos, com duas vitórias e duas derrotas. Com o triunfo em Lençóis Paulista, a equipe chegou à terceira vitória e aos nove pontos na Liga Paulista.

O resultado fora de casa fortalece a campanha do Botucatu Futsal na busca pelas primeiras colocações e pela classificação às fases decisivas do torneio.

A equipe agora volta suas atenções aos próximos compromissos da temporada 2026, buscando manter o bom desempenho e conquistar novos resultados positivos.

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