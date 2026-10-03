A EMEF Jonas Alves, em Botucatu, está desenvolvendo o projeto “Árvore da Sala”, iniciativa que transforma o cuidado com a natureza em uma experiência prática de aprendizagem para os alunos.

A ação integra o Macroprojeto “Sustentabilidade e Cidadania: Ler o mundo, para transformá-lo” e trabalha temas como preservação ambiental, responsabilidade, sustentabilidade e cidadania dentro do ambiente escolar.

Durante o projeto, cada turma escolherá uma árvore para adotar e acompanhar. Semanalmente, alunos e professores participarão de momentos de observação do desenvolvimento das plantas, além de atividades de cuidado, limpeza, adubação e acompanhamento das diferentes etapas de crescimento.