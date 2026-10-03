A EMEF Jonas Alves, em Botucatu, está desenvolvendo o projeto “Árvore da Sala”, iniciativa que transforma o cuidado com a natureza em uma experiência prática de aprendizagem para os alunos.
A ação integra o Macroprojeto “Sustentabilidade e Cidadania: Ler o mundo, para transformá-lo” e trabalha temas como preservação ambiental, responsabilidade, sustentabilidade e cidadania dentro do ambiente escolar.
Durante o projeto, cada turma escolherá uma árvore para adotar e acompanhar. Semanalmente, alunos e professores participarão de momentos de observação do desenvolvimento das plantas, além de atividades de cuidado, limpeza, adubação e acompanhamento das diferentes etapas de crescimento.
A proposta permite que os estudantes acompanhem de perto as necessidades das árvores e compreendam, na prática, a importância da participação de cada pessoa na conservação dos espaços em que vive.
Além dos conhecimentos relacionados ao meio ambiente, o projeto também trabalha valores como responsabilidade coletiva, respeito, cooperação e pertencimento, fortalecendo o vínculo dos alunos com a escola e com a natureza.
A iniciativa também busca envolver toda a comunidade escolar e mostrar que atitudes simples e contínuas podem contribuir para a preservação ambiental e para a construção de espaços mais cuidados e sustentáveis.
Segundo a Prefeitura, ações como a “Árvore da Sala” ampliam as atividades de educação ambiental da Rede Municipal de Ensino e incentivam, desde os primeiros anos escolares, a formação de cidadãos mais conscientes sobre seu papel no cuidado com o meio ambiente.