A Polícia Militar localizou um Volvo XC60 com registro de furto na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, no Jardim Paraíso, em Botucatu.

Segundo a PM, uma equipe da 1ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e realizou a averiguação.

Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o automóvel tinha registro de furto de janeiro de 2026.