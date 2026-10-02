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POLÍCIA

PM localiza Volvo furtado no Jardim Paraíso, em Botucatu

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Volvo XC60 furtado em janeiro é localizado pela PM no Jardim Paraíso, em Botucatu
Volvo XC60 furtado em janeiro é localizado pela PM no Jardim Paraíso, em Botucatu

A Polícia Militar localizou um Volvo XC60 com registro de furto na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, no Jardim Paraíso, em Botucatu.

Segundo a PM, uma equipe da 1ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e realizou a averiguação.

Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o automóvel tinha registro de furto de janeiro de 2026.

O veículo e as informações relacionadas à ocorrência foram apresentados à Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.

Três pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos e liberadas após os procedimentos.

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