Portal inicia suas atividades neste 1º de outubro integrado à Rede Sampi, com foco no cotidiano da cidade e nos fatos relevantes do Brasil e do mundo

Botucatu ganha, a partir desta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, uma nova alternativa para acompanhar as notícias da cidade, da região, do estado, do Brasil e do mundo. O portal de botuca, que chega com o slogan “De olho na notícia”, nasce com o compromisso de informar com responsabilidade, valorizar o que Botucatu tem de melhor e contar os fatos que fazem diferença na vida das pessoas.

Com Botucatu como foco principal, o portal pretende oferecer um olhar atento ao cotidiano da população. Saúde, educação, segurança, economia, política, cultura, esporte, turismo e entretenimento estarão entre os assuntos da cobertura, com espaço para informações de serviço, histórias da comunidade e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento local.