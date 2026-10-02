A Praça Comendador Emílio Peduti, conhecida como Praça do Bosque, recebe neste sábado (3) mais uma edição da Feira da Casa do Artesão de Botucatu. O evento será realizado das 9h às 17h e reunirá trabalhos produzidos por artesãos locais.

A feira oferece ao público a oportunidade de conhecer e adquirir peças confeccionadas em diferentes técnicas e materiais.

Entre os produtos estão trabalhos em crochê, madeira, cerâmica, bordados e artes plásticas, além de outras produções artesanais.