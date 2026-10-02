O implante contraceptivo de longa duração já está disponível na rede municipal de saúde de Botucatu. Conhecido como Implanon, o método é um pequeno bastão flexível colocado sob a pele do braço por profissional habilitado e pode permanecer ativo por até três anos.
Tecnicamente, trata-se de um implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel. O dispositivo libera gradualmente o hormônio responsável pelo efeito contraceptivo e é uma opção de longa duração para mulheres que buscam um método que não dependa do uso diário de comprimidos.
O método é reversível e pode ser retirado por profissional habilitado antes dos três anos, caso a mulher deseje ou exista indicação para isso. A inserção é realizada no braço com anestesia local.
Como solicitar
A mulher interessada deve procurar sua unidade de saúde e conversar com a enfermeira de referência ou passar por atendimento ginecológico.
A equipe irá orientar sobre o implante e os demais métodos contraceptivos disponíveis, avaliar as condições de saúde da paciente e, quando houver indicação e escolha pelo método, organizar o atendimento para a inserção.
Segundo a Prefeitura, a proposta é garantir informação e acompanhamento profissional para que cada mulher possa escolher o método mais adequado à sua realidade e ao seu momento de vida.
É o Implanon?
Sim. Implanon NXT é o nome comercial do implante contraceptivo de etonogestrel 68 mg. Por permanecer no organismo por um período prolongado, ele faz parte dos chamados métodos contraceptivos reversíveis de longa duração.
Diferentemente de métodos que exigem uso diário ou a cada relação sexual, o implante permanece sob a pele liberando o hormônio continuamente.
Alterações na menstruação
A Prefeitura informa que o padrão menstrual pode mudar após a colocação do implante. Algumas mulheres podem apresentar redução do fluxo ou deixar de menstruar, enquanto outras podem ter sangramentos irregulares ou escapes.
Essas alterações devem ser conversadas com o profissional de saúde durante o acompanhamento. A escolha do método deve considerar as condições de saúde, preferências e necessidades de cada mulher.
O implante previne a gravidez, mas não protege contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Para essa proteção, o preservativo continua sendo recomendado.
Para saber mais ou verificar se o implante é uma opção, a orientação da Prefeitura é procurar a unidade de saúde e conversar com a equipe.