O implante contraceptivo de longa duração já está disponível na rede municipal de saúde de Botucatu. Conhecido como Implanon, o método é um pequeno bastão flexível colocado sob a pele do braço por profissional habilitado e pode permanecer ativo por até três anos.

Tecnicamente, trata-se de um implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel. O dispositivo libera gradualmente o hormônio responsável pelo efeito contraceptivo e é uma opção de longa duração para mulheres que buscam um método que não dependa do uso diário de comprimidos.

O método é reversível e pode ser retirado por profissional habilitado antes dos três anos, caso a mulher deseje ou exista indicação para isso. A inserção é realizada no braço com anestesia local.

Como solicitar