02 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CULTURA

Agenda Cultural reúne atrações gratuitas neste fim de semana

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Programação gratuita reúne exposições, música, capoeira, feira de arte, literatura e atividades para diferentes públicos.
Programação gratuita reúne exposições, música, capoeira, feira de arte, literatura e atividades para diferentes públicos.

A Agenda Cultural de Botucatu reúne, neste primeiro fim de semana de outubro, uma programação gratuita com exposições, música, literatura, capoeira e artes visuais. As atividades acontecem nesta sexta-feira (2) e no sábado (3), em diferentes espaços da cidade.

Na sexta-feira (2), a Pinacoteca Fórum das Artes terá horário estendido com o Sextou na Pina, das 8h30 às 21h. O público poderá visitar as exposições Peripécias, Mundo Sem Fronteira, Memorial Itajahy Martins, Pluriforma e Apreciar. No Jardim da Pina estão as mostras fotográficas Eu Declaro e Marcas da Vida – Coletivo 60+.

A Pinacoteca fica na Rua General Telles, 1040, no Centro. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

No sábado (3), o Mezanino da Divisão Técnica de Biblioteca e Documentação (DTBD), no campus da Unesp de Botucatu, recebe a exposição “O Oculto sob a Luz”, de Alexia Tomazetti. A mostra reúne obras em neon construídas a partir de histórias, memórias e vivências do feminino. A visitação ocorre das 8h às 18h e permanece disponível até 30 de outubro. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Também no sábado, às 14h, o Ponto de Cultura Ilésìn Òrìṣà Àṣẹ Olúayé promove uma Oficina de Capoeira especialmente preparada para crianças e para quem deseja se conectar com sua “criança interior”. A atividade trabalha jogo, música, movimento e expressão corporal de forma lúdica e coletiva.

O Ponto de Cultura fica na Rua Edmundo Techio, 252, na Vila Nova. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Ainda no sábado, a Praça de Skate do Serra Negra recebe, das 14h às 22h, a segunda edição do Baile de Rua Dragão de Jade Sistema de Som. A programação terá música reggae, feira de arte e artesanato, instalação artística, projeções visuais e espaço para dança. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Fechando a programação do sábado, às 16h, a Biblioteca Comunitária de Rubião Jr. realiza mais uma edição do Clube do Livro, desta vez com um bate-papo sobre a obra Oração para Desaparecer, da escritora Socorro Acioli. A conversa terá mediação de Fabiana Ventura.

A biblioteca fica na Rua Batista Pesavento, 213, em Rubião Jr. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A programação cultural reúne iniciativas realizadas com diferentes mecanismos de fomento à cultura, incluindo PIPA, Política Nacional Cultura Viva, PNAB e ProAC.

Confira a programação

Sexta-feira (2)
• Sextou na Pina — 8h30 às 21h — Pinacoteca Fórum das Artes

Sábado (3)
• O Oculto sob a Luz — 8h às 18h — DTBD/Unesp
• Oficina de Capoeira — 14h — Ponto de Cultura Ilésìn Òrìṣà Àṣẹ Olúayé
• Baile de Rua Dragão de Jade — 14h às 22h — Praça de Skate do Serra Negra
• Clube do Livro “Oração para Desaparecer” — 16h — Biblioteca Comunitária de Rubião Jr.

Todas as atividades têm entrada gratuita e classificação livre.

Comentários

Comentários