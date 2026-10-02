A Agenda Cultural de Botucatu reúne, neste primeiro fim de semana de outubro, uma programação gratuita com exposições, música, literatura, capoeira e artes visuais. As atividades acontecem nesta sexta-feira (2) e no sábado (3), em diferentes espaços da cidade.
Na sexta-feira (2), a Pinacoteca Fórum das Artes terá horário estendido com o Sextou na Pina, das 8h30 às 21h. O público poderá visitar as exposições Peripécias, Mundo Sem Fronteira, Memorial Itajahy Martins, Pluriforma e Apreciar. No Jardim da Pina estão as mostras fotográficas Eu Declaro e Marcas da Vida – Coletivo 60+.
A Pinacoteca fica na Rua General Telles, 1040, no Centro. A entrada é gratuita e a classificação é livre.
No sábado (3), o Mezanino da Divisão Técnica de Biblioteca e Documentação (DTBD), no campus da Unesp de Botucatu, recebe a exposição “O Oculto sob a Luz”, de Alexia Tomazetti. A mostra reúne obras em neon construídas a partir de histórias, memórias e vivências do feminino. A visitação ocorre das 8h às 18h e permanece disponível até 30 de outubro. A entrada é gratuita e a classificação é livre.
Também no sábado, às 14h, o Ponto de Cultura Ilésìn Òrìṣà Àṣẹ Olúayé promove uma Oficina de Capoeira especialmente preparada para crianças e para quem deseja se conectar com sua “criança interior”. A atividade trabalha jogo, música, movimento e expressão corporal de forma lúdica e coletiva.
O Ponto de Cultura fica na Rua Edmundo Techio, 252, na Vila Nova. A entrada é gratuita e a classificação é livre.
Ainda no sábado, a Praça de Skate do Serra Negra recebe, das 14h às 22h, a segunda edição do Baile de Rua Dragão de Jade Sistema de Som. A programação terá música reggae, feira de arte e artesanato, instalação artística, projeções visuais e espaço para dança. A entrada é gratuita e a classificação é livre.
Fechando a programação do sábado, às 16h, a Biblioteca Comunitária de Rubião Jr. realiza mais uma edição do Clube do Livro, desta vez com um bate-papo sobre a obra Oração para Desaparecer, da escritora Socorro Acioli. A conversa terá mediação de Fabiana Ventura.
A biblioteca fica na Rua Batista Pesavento, 213, em Rubião Jr. A entrada é gratuita e a classificação é livre.
A programação cultural reúne iniciativas realizadas com diferentes mecanismos de fomento à cultura, incluindo PIPA, Política Nacional Cultura Viva, PNAB e ProAC.
Confira a programação
Sexta-feira (2)
• Sextou na Pina — 8h30 às 21h — Pinacoteca Fórum das Artes
Sábado (3)
• O Oculto sob a Luz — 8h às 18h — DTBD/Unesp
• Oficina de Capoeira — 14h — Ponto de Cultura Ilésìn Òrìṣà Àṣẹ Olúayé
• Baile de Rua Dragão de Jade — 14h às 22h — Praça de Skate do Serra Negra
• Clube do Livro “Oração para Desaparecer” — 16h — Biblioteca Comunitária de Rubião Jr.
Todas as atividades têm entrada gratuita e classificação livre.