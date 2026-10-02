A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem na tarde do dia 29 de setembro após uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Bom Pastor. Uma amiga da vítima pediu ajuda e informou que a mulher estaria sendo agredida pelo companheiro.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI), e guardas que estavam próximos ao endereço realizaram o primeiro atendimento.

Segundo o relato da vítima, durante uma discussão na residência, o companheiro teria passado a ofendê-la, empurrá-la contra a parede e desferir socos em sua cabeça.