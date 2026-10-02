A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem na tarde do dia 29 de setembro após uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Bom Pastor. Uma amiga da vítima pediu ajuda e informou que a mulher estaria sendo agredida pelo companheiro.
A equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI), e guardas que estavam próximos ao endereço realizaram o primeiro atendimento.
Segundo o relato da vítima, durante uma discussão na residência, o companheiro teria passado a ofendê-la, empurrá-la contra a parede e desferir socos em sua cabeça.
O homem negou as agressões e afirmou que a mulher teria se machucado após uma queda.
Os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro Adulto para avaliação médica. Conforme o registro da ocorrência, a vítima apresentava uma lesão na região da cabeça.
Após o atendimento, as partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o caso foi registrado, em tese, como lesão corporal no contexto de violência doméstica.
O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.