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BOMBEIROS

Fiat Strada pega fogo em acesso à Castello Branco

Por Redação | Corpo de Bombeiros
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Fiat Strada pega fogo em acesso à Castello Branco; motorista não se fere.
Fiat Strada pega fogo em acesso à Castello Branco; motorista não se fere.

Um Fiat Strada pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 1º de outubro, na alça de acesso que liga a Rodovia Dr. João Hipólito Martins à Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280). O motorista era o único ocupante e não sofreu ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor relatou que as chamas começaram na região do motor e se espalharam rapidamente pelo veículo.

O motorista tentou conter o incêndio utilizando o extintor do próprio automóvel, mas não conseguiu apagar o fogo.

Viaturas de combate a incêndio foram deslocadas para o local. Conforme a corporação, a equipe atuou sob condições climáticas adversas e conseguiu extinguir as chamas, controlando a ocorrência com segurança.

A nota não informa a causa do incêndio nem se houve necessidade de interdição do acesso durante o atendimento.

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