Um Fiat Strada pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 1º de outubro, na alça de acesso que liga a Rodovia Dr. João Hipólito Martins à Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280). O motorista era o único ocupante e não sofreu ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor relatou que as chamas começaram na região do motor e se espalharam rapidamente pelo veículo.

O motorista tentou conter o incêndio utilizando o extintor do próprio automóvel, mas não conseguiu apagar o fogo.