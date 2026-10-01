A Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual contra um adolescente de 14 anos e uma ocorrência posterior de agressão ao homem apontado como suspeito, em Botucatu. Os atendimentos foram realizados pela Polícia Militar entre a noite de quarta-feira (30) e a madrugada de quinta-feira (1º).
Na primeira ocorrência, os policiais receberam informações de que o adolescente teria sofrido abuso sexual meses antes, supostamente praticado pelo companheiro de sua avó, um homem de 62 anos.
O jovem e sua responsável foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a denúncia foi registrada. O suspeito não foi localizado naquele momento. Segundo as informações repassadas pela PM, não houve prisão em flagrante, pois os fatos relatados teriam ocorrido meses antes.
Já na madrugada de quinta-feira, a Polícia Militar foi novamente acionada para atender uma ocorrência de agressão envolvendo familiares e o homem denunciado.
Segundo o relato policial, uma mulher de 32 anos, mãe do adolescente, teria atingido o homem com uma faca na região genital e o agredido fisicamente. Os policiais o encontraram ferido.
Os envolvidos receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Plantão Policial. Essa segunda ocorrência foi registrada como lesão corporal leve. Ambos foram ouvidos e liberados.
A faca mencionada no relato não foi encontrada. Os dois casos foram atendidos pela Polícia Militar e agora seguem sob investigação da Polícia Civil.