A Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual contra um adolescente de 14 anos e uma ocorrência posterior de agressão ao homem apontado como suspeito, em Botucatu. Os atendimentos foram realizados pela Polícia Militar entre a noite de quarta-feira (30) e a madrugada de quinta-feira (1º).

Na primeira ocorrência, os policiais receberam informações de que o adolescente teria sofrido abuso sexual meses antes, supostamente praticado pelo companheiro de sua avó, um homem de 62 anos.

O jovem e sua responsável foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a denúncia foi registrada. O suspeito não foi localizado naquele momento. Segundo as informações repassadas pela PM, não houve prisão em flagrante, pois os fatos relatados teriam ocorrido meses antes.