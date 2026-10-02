A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem na tarde do dia 29 de setembro após uma sequência de furtos em três estabelecimentos comerciais da região central. Os agentes recuperaram um creme hidratante, dois body splashes e 14 pares de meias.

Segundo as informações da GCM, uma gerente de loja acionou a equipe durante patrulhamento preventivo, relatou o furto de um produto e repassou as características do suspeito.

Os guardas iniciaram buscas nas proximidades e localizaram um homem com características compatíveis com as informadas. Durante a abordagem, encontraram diversos produtos.