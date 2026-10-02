Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens, de 34 e 28 anos, e na apreensão de um adolescente de 16 anos na noite de quinta-feira, 1º de outubro, no bairro Vila Rica, em São Manuel. Foram apreendidas drogas, dinheiro, celulares, um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.
A ação teve como foco o combate ao tráfico nos bairros Vila Rica e São Geraldo. Participaram equipes da Força Tática, do comando da companhia, dos comandos de Força Patrulha e de Grupo Patrulha, além de viaturas de apoio.
Segundo a PM, durante o patrulhamento, três pessoas entraram em uma residência ao perceberem a aproximação das equipes. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram porções de maconha e dinheiro com o adolescente.
Conforme o registro policial, ele declarou que comercializava entorpecentes para um dos homens abordados e indicou outro imóvel próximo como local de armazenamento das drogas.
Drogas e motocicleta localizadas
Nas buscas no endereço indicado, os policiais encontraram porções de maconha próximas ao portão e embalagens de cocaína escondidas sob uma carriola.
No imóvel, também havia uma motocicleta com as numerações do chassi e do motor suprimidas. Segundo a PM, o adolescente afirmou ter comprado o veículo e realizado a adulteração.
Em outra residência, a equipe localizou um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola.
Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem de 28 anos tinha um mandado de prisão por roubo, expedido no dia anterior à operação.
Encaminhamento ao Plantão Policial
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Botucatu. Segundo as informações encaminhadas pela PM, a autoridade policial ratificou a prisão dos dois adultos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Um deles também permaneceu preso em cumprimento ao mandado judicial.
Em relação ao adolescente, foram registrados atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após os procedimentos, ele foi entregue à responsável legal.
Materiais apreendidos
• 157 porções de cocaína, totalizando 171,36 gramas;
• 39 porções de maconha, totalizando 104,86 gramas;
• R$ 223 em dinheiro;
• Dois aparelhos celulares;
• Um simulacro de arma de fogo;
• Uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.