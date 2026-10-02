Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens, de 34 e 28 anos, e na apreensão de um adolescente de 16 anos na noite de quinta-feira, 1º de outubro, no bairro Vila Rica, em São Manuel. Foram apreendidas drogas, dinheiro, celulares, um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.

A ação teve como foco o combate ao tráfico nos bairros Vila Rica e São Geraldo. Participaram equipes da Força Tática, do comando da companhia, dos comandos de Força Patrulha e de Grupo Patrulha, além de viaturas de apoio.

Segundo a PM, durante o patrulhamento, três pessoas entraram em uma residência ao perceberem a aproximação das equipes. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram porções de maconha e dinheiro com o adolescente.