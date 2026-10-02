Novas regras para doação de sangue entraram em vigor no Brasil na última quarta-feira, 30 de setembro. A atualização modifica critérios de avaliação dos candidatos, reduz alguns períodos de impedimento e amplia a possibilidade de participação de doadores habituais.

As mudanças foram estabelecidas pela Portaria GM/MS nº 11.685/2026, do Ministério da Saúde, e integram o novo regulamento técnico dos procedimentos hemoterápicos. A data de início da vigência foi confirmada pela Anvisa.

Entre as novidades está a possibilidade de pessoas com mais de 70 anos continuarem doando. A medida é destinada a quem já doa regularmente e depende da avaliação das condições de saúde pelo serviço de hemoterapia.