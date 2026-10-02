Novas regras para doação de sangue entraram em vigor no Brasil na última quarta-feira, 30 de setembro. A atualização modifica critérios de avaliação dos candidatos, reduz alguns períodos de impedimento e amplia a possibilidade de participação de doadores habituais.
As mudanças foram estabelecidas pela Portaria GM/MS nº 11.685/2026, do Ministério da Saúde, e integram o novo regulamento técnico dos procedimentos hemoterápicos. A data de início da vigência foi confirmada pela Anvisa.
Entre as novidades está a possibilidade de pessoas com mais de 70 anos continuarem doando. A medida é destinada a quem já doa regularmente e depende da avaliação das condições de saúde pelo serviço de hemoterapia.
Tatuagens, piercings e procedimentos estéticos
Quem fez tatuagem, maquiagem definitiva ou procedimentos estéticos invasivos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, poderá se candidatar à doação após sete dias, quando for possível avaliar a segurança sanitária do procedimento.
Quando essa segurança não puder ser comprovada, o período de espera será de quatro meses. Piercings na boca ou na região genital exigem quatro meses de espera após a retirada.
Exames e histórico de saúde
O período de impedimento após procedimentos endoscópicos, como endoscopia e colonoscopia, foi reduzido de seis para quatro meses.
Pessoas submetidas à cirurgia bariátrica poderão se candidatar após seis meses, desde que estejam com o peso estável e sejam consideradas aptas na avaliação.
A atualização também prevê a possibilidade de doação por pessoas com histórico de determinados tipos de câncer, após cinco anos do término do tratamento e mantendo a remissão. Antecedentes de melanoma e de neoplasias do sistema hematopoiético, como leucemias e linfomas, continuam entre os impedimentos definitivos.
Triagem continua obrigatória
A redução dos prazos não dispensa a entrevista clínica nem os exames obrigatórios. Cada candidato continua sendo avaliado individualmente antes da coleta, e as bolsas passam pelos testes de segurança exigidos.
Para os interessados em doar, a orientação é consultar o serviço do hemocentro antes do deslocamento, especialmente em caso de procedimentos recentes, uso de medicamentos ou histórico de doenças.
Segundo o Ministério da Saúde, o candidato deve estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos, estar alimentado e descansado e apresentar documento oficial com foto. Adolescentes de 16 e 17 anos precisam de autorização do responsável. A aptidão é definida na triagem.
Serviço:
Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB)
Endereço: Distrito de Rubião Júnior, s/nº, Botucatu - SP
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30; e aos sábados, das 7h às 12h.
Contatos/Agendamento: Telefones (14) 3811-6041 (ramal 225) ou WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.