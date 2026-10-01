O Botucatu Futsal enfrenta o Lençóis Paulista nesta sexta-feira (2), às 19h, fora de casa, pela Liga Paulista Adulto. O confronto reúne duas equipes com seis pontos e posições próximas na classificação.

Botucatu ocupa a quarta colocação, com duas vitórias e três derrotas. A equipe marcou 24 gols e sofreu 16, acumulando saldo positivo de oito gols.

O Lençóis Paulista aparece na quinta posição, também com seis pontos, mas com dois jogos a menos. O adversário soma duas vitórias e uma derrota, com nove gols marcados, quatro sofridos e saldo positivo de cinco gols.