O Botucatu Futsal enfrenta o Lençóis Paulista nesta sexta-feira (2), às 19h, fora de casa, pela Liga Paulista Adulto. O confronto reúne duas equipes com seis pontos e posições próximas na classificação.
Botucatu ocupa a quarta colocação, com duas vitórias e três derrotas. A equipe marcou 24 gols e sofreu 16, acumulando saldo positivo de oito gols.
O Lençóis Paulista aparece na quinta posição, também com seis pontos, mas com dois jogos a menos. O adversário soma duas vitórias e uma derrota, com nove gols marcados, quatro sofridos e saldo positivo de cinco gols.
A igualdade na pontuação torna o confronto importante para as duas equipes na disputa por posições na tabela.
O Botucatu Futsal busca a recuperação após a derrota por 7 a 3 para o Impacto Futsal, em Ferraz de Vasconcelos, no dia 25 de setembro. Naquela partida, a equipe botucatuense atuou com uma formação composta praticamente por atletas do Sub-20.
Agora, novamente fora de casa, Botucatu tenta conquistar mais três pontos e melhorar sua posição na competição.
Serviço
- Partida: Lençóis Paulista Futsal x Botucatu Futsal
- Competição: Liga Paulista Adulto
- Data: sexta-feira, 2 de outubro
- Horário: 19h
- Cidade: Lençóis Paulista
As informações e a cobertura do futebol e do futsal regional podem ser acompanhadas pelo canal Vamos Falar de Esportes, com a equipe esportiva de Botucatu.