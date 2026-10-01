A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou a campanha “Outubro Rosa: Mulher em foco”, com ações voltadas às mulheres e pessoas com útero durante o mês de outubro.

A campanha reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular da saúde. Em Botucatu, mulheres e pessoas com útero de 40 a 69 anos têm acesso à mamografia, enquanto o exame citopatológico do colo do útero, o Papanicolau, é indicado para mulheres de 25 a 64 anos, conforme o protocolo adotado pela Rede Municipal de Saúde.

Os exames podem ser solicitados durante todo o ano a partir do acompanhamento realizado pela Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) de referência.

Como solicitar a mamografia