A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou a campanha “Outubro Rosa: Mulher em foco”, com ações voltadas às mulheres e pessoas com útero durante o mês de outubro.
A campanha reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular da saúde. Em Botucatu, mulheres e pessoas com útero de 40 a 69 anos têm acesso à mamografia, enquanto o exame citopatológico do colo do útero, o Papanicolau, é indicado para mulheres de 25 a 64 anos, conforme o protocolo adotado pela Rede Municipal de Saúde.
Os exames podem ser solicitados durante todo o ano a partir do acompanhamento realizado pela Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) de referência.
Como solicitar a mamografia
O primeiro passo é procurar a UBS ou USF de referência. A solicitação e o agendamento da mamografia são realizados exclusivamente pela Unidade de Saúde, após avaliação e orientação da equipe.
A Prefeitura informa que não são realizados agendamentos por telefone ou por livre demanda diretamente na Casa da Mama.
Para solicitar o exame, é necessário comparecer à unidade levando documento oficial com foto e, quando necessário para atualização do cadastro, comprovante de endereço recente.
Para mulheres de 40 a 69 anos, a periodicidade prevista pelo protocolo municipal é anual, conforme orientação da equipe de saúde.
Após a solicitação, a mamografia é realizada na Casa da Mama, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 612, no Centro de Botucatu, em clínica conveniada com o Município e sem custo para a paciente.
Papanicolau
O exame citopatológico do colo do útero é realizado diretamente nas Unidades de Saúde para mulheres de 25 a 64 anos, 11 meses e 29 dias.
Após dois exames anuais consecutivos sem alterações, a periodicidade pode passar para três anos, conforme as orientações de acompanhamento.
Mulheres com 65 anos ou mais que nunca realizaram o exame ou apresentam alterações recentes devem passar por avaliação profissional para definir a necessidade de continuidade do acompanhamento.
Atenção aos sinais
A Secretaria Municipal de Saúde orienta a procura por uma Unidade de Saúde diante de alterações persistentes nas mamas, como nódulo ou caroço na mama, axila ou região do pescoço; retrações ou mudanças na pele; alterações no formato ou posição do mamilo; saída de líquido pelo mamilo; ou outras mudanças que não eram percebidas anteriormente.
A presença desses sinais não significa necessariamente a existência de câncer, mas deve ser avaliada por um profissional de saúde.
Programação especial em outubro
Para ampliar o acesso às mulheres que trabalham ou têm dificuldade de comparecer às unidades durante o horário habitual, a Secretaria Municipal de Saúde preparou duas ações especiais.
Entre os dias 5 e 9 de outubro, todas as Unidades de Saúde do município permanecerão abertas até as 19h, dentro da Semana Municipal de Saúde da Mulher.
No sábado, 17 de outubro, será realizada a Campanha da Saúde da Mulher em todas as Unidades de Saúde, das 9h às 17h.
A Prefeitura reforça que o cuidado preventivo deve ocorrer durante todo o ano. A orientação é manter os exames em dia, conhecer o próprio corpo e procurar a Unidade de Saúde de referência sempre que houver necessidade de orientação ou avaliação.