A Unifac – Associação de Ensino de Botucatu será o maior local de votação do município nas Eleições 2026. A instituição concentra 5.975 eleitores aptos, distribuídos em 16 seções eleitorais.

Os dados constam em um relatório da Justiça Eleitoral, emitido no dia 29 de setembro de 2026 pela 26ª Zona Eleitoral.

Botucatu possui 110.576 eleitores aptos, distribuídos por 330 seções. A contagem dos dados apresentados no documento indica 47 locais de votação no município.