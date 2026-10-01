A Unifac – Associação de Ensino de Botucatu será o maior local de votação do município nas Eleições 2026. A instituição concentra 5.975 eleitores aptos, distribuídos em 16 seções eleitorais.
Os dados constam em um relatório da Justiça Eleitoral, emitido no dia 29 de setembro de 2026 pela 26ª Zona Eleitoral.
Botucatu possui 110.576 eleitores aptos, distribuídos por 330 seções. A contagem dos dados apresentados no documento indica 47 locais de votação no município.
Sozinha, a Unifac reúne aproximadamente 5,4% de todo o eleitorado botucatuense. O local possui também o maior número de seções eleitorais da cidade.
Maiores locais de votação
O segundo maior local é a Escola Estadual Professor João Queiroz Marques, com 4.628 eleitores distribuídos por 12 seções.
O Colégio La Salle aparece na terceira posição, com 4.412 eleitores e 13 seções. Logo depois está a Escola Estadual Cardoso de Almeida, que possui 4.383 eleitores em 12 seções — diferença de apenas 29 eleitores em relação ao La Salle.
Confira os dez maiores locais de votação de Botucatu:
- Unifac – 5.975 eleitores;
- EE Professor João Queiroz Marques – 4.628;
- Colégio La Salle – 4.412;
- EE Cardoso de Almeida – 4.383;
- EMEFEI Professor Luiz Carlos Aranha Pacheco – 4.098;
- EE Dom Lúcio Antunes de Souza – 4.022;
- EMEF Jonas Alves de Araújo – 3.959;
- EMEF Professor Luiz Tácito Virginio dos Santos – 3.957;
- EE Dr. Armando de Salles Oliveira – 3.933;
- EE Professor Euclides de Carvalho Campos – 3.880.
Juntos, esses dez locais concentram 43.247 eleitores, o equivalente a aproximadamente 39,1% do eleitorado de Botucatu.
Maior seção eleitoral
Embora a Unifac seja o maior local de votação, a seção individual com mais eleitores está em outra unidade.
A seção 314, instalada na EMEF Professor José Antonio Sartori, possui 436 eleitores aptos. O relatório também identifica essa seção como acessível.
Na sequência aparecem as seções 282 e 161, ambas na EMEFEI Professor Luiz Carlos Aranha Pacheco, com 425 e 421 eleitores, respectivamente.
Colégios tradicionais
O levantamento também mostra a importância de escolas tradicionais na organização das eleições em Botucatu.
O Colégio La Salle receberá 4.412 eleitores; a Escola Estadual Cardoso de Almeida, 4.383; a Escola Estadual Dom Lúcio Antunes de Souza, 4.022; e a Escola Estadual Dr. Armando de Salles Oliveira, 3.933.
A Etec Dr. Domingos Minicucci Filho possui 3.300 eleitores e 14 seções. A Associação Santa Marcelina reúne 3.109 eleitores, enquanto o Centro Educacional Sesi 228 concentra 3.066.
Os números refletem o cadastro eleitoral existente no momento da emissão do relatório e poderão sofrer atualizações pela Justiça Eleitoral.
Fonte: Justiça Eleitoral – 26ª Zona Eleitoral de São Paulo.